Секретарь ЦК КПБ о 7 ноября: праздник, благодаря которому белорусский народ впервые за свою историю начал строить государственность

Новости Беларуси. Мероприятия по случаю столетнего юбилея Великого Октября прошли 7 ноября по всей стране. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске на площади Независимости собрались десятки приверженцев идеи Октября, чтобы возложить венки к подножью вождя пролетариата.

Алексей Камай, председатель Совета КПБ:

Самое главное достояние, что это народовластие, это социальная справедливость, это дружба людей, это взаимоотношения, это помощь. Вот что принес нам Октябрь. На этой основе единый народ бывшего Советского Союза победил в годы Великой Отечественной войны, и мы построили мощное социалистическое государство. Да, были просчеты. Были недостатки. Но они мизерные в сравнении с тем, что мы сделали и чего достигли наши деды, прадеды, наши мамы, папы и что мы сейчас имеем.