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Александр Лукашенко поздравил белорусов с юбилеем Октябрьской революции

07 ноября 2017 11:51
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Новости Беларуси. С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение. Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства. Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек – настоящий патриот и хозяин родной земли.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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