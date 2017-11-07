Александр Лукашенко поздравил белорусов с юбилеем Октябрьской революции

Новости Беларуси. С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение. Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства. Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек – настоящий патриот и хозяин родной земли.