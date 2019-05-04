Будет ли лето ранним? Узнаем в понедельник

Новости Беларуси. О народных приметах на первую декаду мая рассказали в программе «Плюс-минус».

6 мая – Егорий Вешний. У православных это день великомученика Георгия Победоносца. С этого времени предки начинали активные полевые работы. Наблюдали и за погодой. День выдался тёплым – лето будет ранним. 8 мая – Марков день. Считалось, что с этого времени на небе появляется радуга.