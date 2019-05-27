Секонд-хенд и сток: в чём разница?

Андрей Карпунин, председатель клуба финансовых директоров:

Не нужно подменять два понятия: реальный секонд-хенд, когда это «вторые руки» – это когда уже б/ушная одежда и «сток», куда свозится одежда, уже отвисевшая сезон-второй в магазинах – одежда, которая не нашла своего покупателя, когда коллекция вышла уже из моды, вышла уже из продажи. Вот туда свозятся и распродаются эти новые вещи.

Очень много стран в мире борются с секонд-хендом – закрывают свои границы, вводят запреты, вводят фактически запретители в тысячи процентов пошлины на ввоз б/ушной одежды, обуви. Например, Индия ввела категорический запрет, ряд стран ввёл на 1 300-1 400% пошлины на ввоз. Это способствует развитию национальной промышленности, созданию рабочих мест и, в том числе, какие-то аспекты, связанные с экологией и связанные со здоровьем людей.

Мы в Беларуси ориентируемся не только на национальное законодательство, мы ещё ориентируемся и на законодательство ЕАЭС. И мы связаны нашими обязательствами в рамках нашего вступления в ВТО. А это один из пунктов – свобода торговли. В том числе, свобода торговли б/ушными предметами. Наши производственники должны подстраиваться под это и учитывать этот факт при формировании цены и формировании модельного ряда, и бороться за потребителя. К сожалению, уже не такими подходами запретительными, а бороться через качество и цены.