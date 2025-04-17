У меня шпиц, и у него шпиц! Белорусский рабочий рассказал, чем похож на Президента

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– То есть ты на пенсию не пойдешь?

– Я подписал контракт еще на пять лет.

– Молодец!

– Я уже здесь 40 лет.

Алена Сырова, политический обозреватель:

20 лет спустя – такое кинематографичное название можно было бы дать этой сцене из реальной жизни. Встреча главы государства с рабочим одного из ведущих предприятий страны десятилетия спустя от момента знакомства. Узнали ли друг друга? Да. Могло ли не состояться этого свойского разговора? Тоже да. Но волею судеб все сложилось, как сложилось. И у станка все те же. Правда, завод уже другой. Или не только он… Какая-то женщина говорила, что сказать Президенту, но ее остановил мэр Минска

Александр Муравейко, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механического производства ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова»:

Волнение было первоначально. А когда я его увидел, волнение пропало, тем более я уже второй раз его встречал. Первый раз мы встречались 22 года назад с ним. А это второй раз, пэтому мне не страшно было. Мы получили в 2000 году два станка немецких и запустили. Он пришел к нам в комнату со свитой, я поздоровался. Он говорит: у тебя здесь, как у меня в кабинете! То есть одобрил наше. Мы поговорили с ним 22 года назад, я уже был знаком с ним, и сейчас встретились, я не боялся этого. Ни первый раз, ни второй раз никто не вызывал. Мне какая-то женщина говорила, что сказать, но ее остановил мэр Минска. Он сказал: он взрослый человек, сам знает, что говорить. Поэтому мне не страшно было с Александром Григорьевичем разговаривать.

У нас было два станка. А сейчас 46 единиц. Намного приятнее. Во-первых, людям легче работать. Интересно работать. Именно благодаря этому оборудованию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы ты сюда мог прийти и молодым людям показать.

– Я уже племянника привел сюда.

– Вот это правильно. Спасибо тебе! Береги их! Среди молодежи есть и толковые ребята!

Александр Муравейко:

Среди молодежи есть разные ребята. Приходят и толковые – разное образование, разное отношение к работе. Некоторые приходят, только чтобы время провести, а некоторые – ответственные. Они действительно ответственно относятся к своей работе. Он спросит тебя, он интересуется. Если человек интересуется работой – значит, человек хочет этому научиться, как и я в свое время. Я же тоже спрашивал, приходило оборудование новое, учился. Все через расспросы, через документацию, самому приходилось все этому учиться. Но есть и такие – только бы прийти, отметиться и уйти. В наше время, наверное, таких не было. В наше время дисциплина была лучше. «Этот клочок земли вас всегда будет спасать» – Президент ориентирует покупать дома в глубинке. У нас была угасающая деревня, а сейчас в 2 раза больше стала – покупают белорусы и иностранцы

Александр Муравейко:

Мне хотелось бы на малую родину, но она далеко находится, 300 километров отсюда. Даже на моей малой родине переехали люди из Германии. Купили домики – из Питера, из Германии – обзавелись домами, выкупили и живут. Тоже приятно было. Приезжаю, когда вижу, что иностранцам нравится у нас жизнь. Белорусам тоже. Многие строят дома. Там, где я покупал дом, была угасающая деревня. Сейчас она расстроилась, в два раза больше стала, потому что многие приезжают и покупают. Даже минчане приезжают, покупают, дома строят. Начиная с дачи, а потом делают жилье. Самое хорошее, что сейчас газифицируют, электрифицируют, электроотопление можно провести. То есть все удобства можно делать.

Александр Лукашенко:

Мы должны думать о наших детях. Я не знаю, как ваши дети, но я планирую, что мои дети будут жить в нашей стране, в этой стране, на этой земле. У нас прекрасная страна. У меня шпиц, и у Лукашенко шпиц! Чем ещё похожи с Президентом? Алена Сырова:

Вы в чем-то на него похожи?