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Белорус о Лукашенко: простой деревенский парень, как и я

17 апреля 2025 16:25
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белорус о Лукашенко: простой деревенский парень, как и я-2

Александр Муравейко, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механического производства ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова»:
По-моему, он уже постарше своих лет стал и солиднее выглядел, чем тогда. Первый раз я был молодой, он был молодой. Мы одновременно взрослели. Поэтому он удивился, что я уже седой. Естественно, годы берут свое.

Но он более солидно выглядел второй раз. Он простой, деревенский парень. Так же, как и я – деревенские люди. А деревенские люди быстро находят общий язык между собой. Поэтому легко было общаться.

# Интервью

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