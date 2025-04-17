Белорус о Лукашенко: простой деревенский парень, как и я

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Муравейко, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механического производства ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова»:

По-моему, он уже постарше своих лет стал и солиднее выглядел, чем тогда. Первый раз я был молодой, он был молодой. Мы одновременно взрослели. Поэтому он удивился, что я уже седой. Естественно, годы берут свое.

Но он более солидно выглядел второй раз. Он простой, деревенский парень. Так же, как и я – деревенские люди. А деревенские люди быстро находят общий язык между собой. Поэтому легко было общаться.