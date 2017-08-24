Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума

Новости Беларуси. Открытый урок. Сотни преподавателей школ и университетов, экспертов и политиков обсудят, каким быть белорусскому образованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общенациональный педсовет – день второй. 24 августа в пленарном заседании примет участие Президент. Уже известен формат встречи: она пройдет в открытом и дискуссионном ключе.

День под знаком образования. Сегодня родители школьников по всей стране получат ответы, пожалуй, на самые обсуждаемые вопросы нынешнего лета. Здесь, в выставочном зале, буквально через полчаса начнется пленарное заседание Республиканского педагогического совета. Августовские встречи работников образования – давняя традиция. Но в таком расширенном составе, с участием главы государства разговор о будущем системы проходит впервые. Почти 1000 учителей, представителей власти, профсоюзов – это отличная возможность не только озвучить важные решения, но и коллегиально выработать дальнейшую стратегию развития системы.

В кулуарах уже многолюдно. Такая встреча с коллегами – уникальная возможность поделиться опытом. Ее учителя не упускают. Атмосфера здесь деловая. Педагоги готовы предлагать свои идеи по совершенствованию сферы, которая волнует абсолютно каждого.

Ольга Пищук, проректор по научно-методической работе Гродненского областного института развития образования:

Сёння тут прадстаўніцтва з усёй рэспубліцы. Канешне, усе з пэўнымі ідэямі, з пэўнымі спадзяваннямі. У кожнага ёсць і мары, і надзеі, і планы на будучае, бягучае, на перспектыву.

Любовь Клепчукова, начальник отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома:

Меня, например, очень интересует сегодня внедрение информационных технологий в учебный процесс. Поскольку я приехала из районного центра, мне было бы очень интересно, что уровень районных школьников был бы на высоте, и ребята могли поступать в высшие учебные заведения города Минска, Гродно, Витебска, то есть областных центров.

Напомним, свою работу Республиканский педсовет начал еще вчера. В первый день разговор проходит в формате тематических секций, круглых столов. Специалисты обсуждали широкий круг вопросов, в том числе современные подходы к повышению качества дошкольного образования. Возможность профобразование для инновационного развития школы. Не остались без внимания и вопросы высшей школы.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Конечно же, важные вопросы – это повышение качества высшего образования, которое связано напрямую с подготовкой конкурентоспособного специалиста. Второе направление – это научно-инновационная деятельность, то есть университет, кроме образовательной функции, должен выполнять научно-исследовательскую функцию, которая потом будет реализована, ее результаты в производстве.

Сергей Касперович, начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Действительно, есть четкие ориентиры для развития системы образования и на уровне высшего образования. Мы четко понимаем, что нам нужно интегрироваться в мировое образовательное пространство. При этом понимаем также четко, что лучшее, что у нас было, сохранить нужно.

Для участников форума организовали выставку творческих достижений педагогов, учебной и учебно-методической литературы, новых технологий в образовании. Одна из новинок – так называемый умный школьный автобус: с помощью специального комплекса он может организовать дополнительную безопасность учащихся.

Ожидается, что в формате открытого микрофона все участники форума смогут вносить предложения, поделиться мнениями и опытом по любым вопросам.