Прямой эфир

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы

16 июля 2017 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Речице детей учат делать пластилиновые мультфильмы. Лепить на экологическую тему решили в эколого-культурном центре два года назад. За это время руками детей созданы десятки фильмов, некоторые из которых даже транслировались по телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы-1

Юрий Лабушев, юный аниматор:
Сейчас мы работаем над мультиком про двух монстров. У них была задача очистить наш мир от грязи, потому что они увидели нашу проблему, как мы засоряем землю.

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы-4

Алеся Белая, руководитель экомультстудии, младший научный сотрудник Речицкого эколого-культурного центра:
Насколько актуально сейчас экологическое воспитание. И искали новые формы работы, в процессе мультипликации ребенок раскрывается.

За несколько лет в центре образовался целый пластилиновый архив, возможно, единственный в мире. Здесь скопились уже сотни персонажей. Сейчас в планах у ребят новый большой проект, с которым они примут участие в фестивале анимационных фильмов.

# общество # Анимация

Другие новости рубрики

Все новости
«Мир, это в первую очередь»: чем сейчас живет Украина, о чем мечтают жители страны и за что благодарны Президенту Беларуси
15 июля 2017 18:28

«Мир, это в первую очередь»: чем сейчас живет Украина, о чем мечтают жители страны и за что благодарны Президенту Беларуси

«Немагчыма па сваёй радзіме не сумаваць»: зачем белорусы съехались в Минск со всего мира
15 июля 2017 18:28

«Немагчыма па сваёй радзіме не сумаваць»: зачем белорусы съехались в Минск со всего мира

Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса
15 июля 2017 17:14

Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса