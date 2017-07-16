«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы

Новости Беларуси. В Речице детей учат делать пластилиновые мультфильмы. Лепить на экологическую тему решили в эколого-культурном центре два года назад. За это время руками детей созданы десятки фильмов, некоторые из которых даже транслировались по телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Лабушев, юный аниматор:

Сейчас мы работаем над мультиком про двух монстров. У них была задача очистить наш мир от грязи, потому что они увидели нашу проблему, как мы засоряем землю.