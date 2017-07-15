«Мир, это в первую очередь»: чем сейчас живет Украина, о чем мечтают жители страны и за что благодарны Президенту Беларуси

Немало украинцев прибыло в нашу страну в последние годы в поисках лучшей доли. Украина в целом говорит спасибо Беларуси за поддержку, за миротворческую миссию. И будет возможность еще раз официально высказаться по этому поводу, поскольку на следующей неделе запланирован визит Президента Лукашенко в Киев. Политические вопросы непременно обсудят президенты двух стран. А Белорусско-украинский бизнес-форум станет главным экономическим действом. Наверняка это пойдет на пользу и Беларуси, и Украине. Украине сейчас непросто. В этом могла убедиться наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Тамара Пчелкина, житель деревни Репки (Украина):

Хорошо. Деревья, лес, черника. А плохо, что все дорого. Девчатка, когда-то получала зарплату и могла и на книжку отложить, и велосипед купить. А сейчас ничего не могу ни купить, ни сделать.

Справедливости ради, покупку велосипеда Тамара Михайловна все же осилила, а вот с челюстью пока не вышло – откладывает уже с которой пенсии. Деревенские реалии – простые и понятные для жителей многих сел, в том числе и белорусских. С одним принципиальным но – важнее зубов, велосипедов и дешевых семян здесь то, о чем она старалась не говорить с внуками. Пока беда не пришла и в соседний двор.

Тамара Пчелкина, житель деревни Репки (Украина):

Главное, чтобы был мир. У нас тут пацана похоронили. Один у мамы был, погиб.

О войне даже в благополучном Киеве нам говорили практически все, отвечая на вопрос «что сейчас важно лично для вас». В Украине нынче то время, когда не только взрослые обсуждают подобные темы.

Киевляне:

Актуальна, конечно, война, когда она закончится, когда ее уже не будет.

Мир. Это в первую очередь.

Олег Сидоренко, житель Киева:

Например, из-за этой войны я с сестрой родной поругался, мы перестали общаться из-за этого.

Боевые действия на Донбассе, к счастью, не лишили жизни его близких людей, но все же разрушили отношения внутри дружной семьи. И тем пристальнее Олег Сидоренко теперь следит за каждым шагом в сторону урегулирования, переговоры по которому проходили в Минске.

Олег Сидоренко, житель Киева:

А где сейчас собираться? В Киеве – нет, в России – нет, ни на Западе же, ни в Польше, ни в Германии. Пускай они о своем думают, а мы, братья-славяне, должны думать о своем. Спасибо, что батька ваш помогает.

Непростая ситуация на юго-востоке Украины наверняка станет одной из тем, которую обсудят в ходе предстоящего визита Александра Лукашенко в Киев.

Антон Финько, политолог (Украина):

Политика Минска, в том числе посредничество в рамках ОБСЕ, это и было, и остается фактором деэскалации напряжения на Донбассе.

Но не только донбасская тема сегодня серьезно заботит украинцев. Война войной, а в магазин ходить нужно. Более половины пенсионеров в стране получают в пересчете на белорусские примерно 100 рублей в месяц. Вот и наш герой вынужден работать на заслуженном отдыхе не потому, что хочет грести гривны, а потому что иначе никак.

Киевлянин:

А как же за квартиру платить. Тарифы – горячая вода, газ – все как в сказке. Протесты всякие могут быть. Депутаты могут приплачивать, у них денег полно.

В центре Киева снова проходят митинги. На этот раз люди выступают за то, чтобы лишить народных избранников депутатской неприкосновенности. Буквально полминуты назад полетела дымовая шашка.

Полиция отрезает протестующим путь к центру. И в живой кордон снова летят дымовые шашки и шумовые гранаты.

Чтобы обсудить с депутатами все наболевшие вопросы, митингующие перекрывают выходы из Верховной Рады. Здесь все смешалось: камеры, машины. Дети?

Но к подобным играм в шашки пережившие Майдан киевляне уже настолько привыкли, что не стараются унести ноги из очевидно небезопасного места, а невозмутимо идут к самому эпицентру, чтобы узнать, где в этот раз можно объехать.

Участница митинга:

У нас коррупция разъела страну.

Кто-то спокойно пьет кофе рядом с готовыми к бою полицейскими – не впервой, а вот дама с букетом собирает друзей для коллективного фото – ничем не удивишь. Кстати, о поводах. Здесь вам и земельный кодекс, и защита села. Не так важен замах, принципиален – размах.

Елена Белокур, житель Киева:

Уже привыкли, потому что каждый день что-то происходит.

Молодая мама Елена, хоть и с рождения в Украине, по крови – наш человек. Родители из Жлобина, сама вышла замуж за киевлянина и теперь шутит: «Один сын – белорус, второй – украинец». Впрочем, о нашей стране Елена вспоминает, заглядывая не только в коляску, но и в магазин.

Елена Белокур, житель Киева:

Молочную продукцию мы ели, белорусской тушью я пользуюсь. Пряжа хорошая белорусская, нитки очень нравятся. Поэтому я очень рада, что в Украину поступает много белорусской продукции.

О популярности нашей продукции долго говорить не будем – обратим внимание лишь на одну вкусную деталь. Сосиски «Белорусские». Может, эксклюзив для экспорта?

Продавец:

В Беларуси таких нет? Вопросы к производителю. Город Бровары.

Зато в ее холодильнике настоящие белорусские продукты. Дом Татьяны Васильевны фактически на границе с нашей страной. Вспоминает, как когда-то ездили купаться под Гомель, а в непростые времена всерьез думали и на время переехать в Беларусь. Остановило хозяйство, пес Барсик и мама, с которой не забалуешь никак.

Татьяна Васильевна:

Всегда нравилась Беларусь. В Чернигове учиться – туда 30 километров, а туда – 25 км. Могли бы там устроиться. Домики давали.

А вот Алла из Украины в Беларусь переехала вместе с женихом. Найти работу в Минске у девушки не получилось, но в Смолевичах – это недалеко от столицы – будто бы ее ждала заветная вакансия.

Алла Остапенко, медицинская сестра Смолевичской центральной районной больницы:

Как раз требовались медсестры. Отношение было очень хорошее, все хотели помочь.

Ее родные остались в Украине, семья большая, и все родственники Аллы не хотят уезжать, пока остается хоть малейшая надежда. Но на разведку этим летом в гости собираются сестры. И девушка уже знает, что рассказать им о нашей стране. И как сделать акценты, о которых она и не задумывалась всего несколько лет назад.

Алла Остапенко, медицинская сестра Смолевичской центральной районной больницы:

Здесь мы спокойно гуляем, не боимся ничего. Когда приехала, сказала, что мне здесь нравится. Единственное, что погода здесь не очень, как-то холодновато. Здесь есть работа, мы уверены.

Но Алла, конечно, мечтает вернуться домой. И верит, что родная страна справится, как бы ни было сложно. Ведь и на горящем когда-то Майдане сегодня фотографируются не на фоне покрышек. И знают, что однажды символичный голубь мира наконец пошире развернет свои крылья.