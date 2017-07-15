Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса
Новости Беларуси. По историческим местам в Минской области 15 июля с велопробегом отправились жители региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний веломарафон приурочен к 135-летию со дня рождения Якуба Коласа.
Отсюда и маршрут: крутили педали представители в том числе и местной власти по заповедным местам, малой родине классика белорусской литературы. Марафонскую дистанцию в 42 километра без специальной подготовки преодолеть непросто, поэтому ее разделили на три участка. На каждом организовали своеобразный пит-стоп, где велолюбителей встречали группы поддержки. Несмотря на довольно жаркую погоду и большую дистанцию, до финиша добрались все участники заезда.
Александр Остров, заместитель начальника управления сельского хозяйства Дзержинского райисполкома:
Знали, что будет вся область участвовать. В принципе, когда все вместе, Минской областью, это весело и хорошо. Дружно!
Это все на позитиве, это все на благо Минской области, за молодежь, за здоровье, здоровый образ жизни.
Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:
Вот это движение, которое у нас есть – это радость. Потому что есть люди, которые горят желанием. А для нас это не только желание проявить себя в каком-то спортивном или физкультурном движении. Это, наверное, возможность общаться. Тем более мы выезжаем по памятным местам всегда, связанным с какими-то событиями.
Этой традиции уже третий год.
Вот такой веломарафон для участников стал уже доброй традицией. И, как правило, компанию любителям спорта всегда составляет руководство столичного региона.