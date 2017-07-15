Прямой эфир

Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса

15 июля 2017 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По историческим местам в Минской области 15 июля с велопробегом отправились жители региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний веломарафон приурочен к 135-летию со дня рождения Якуба Коласа.

Отсюда и маршрут: крутили педали представители в том числе и местной власти по заповедным местам, малой родине классика белорусской литературы. Марафонскую дистанцию в 42 километра без специальной подготовки преодолеть непросто, поэтому ее разделили на три участка. На каждом организовали своеобразный пит-стоп, где велолюбителей встречали группы поддержки. Несмотря на довольно жаркую погоду и большую дистанцию, до финиша добрались все участники заезда.

Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса-1

Александр Остров, заместитель начальника управления сельского хозяйства Дзержинского райисполкома:
Знали, что будет вся область участвовать. В принципе, когда все вместе, Минской областью, это весело и хорошо. Дружно!

Это все на позитиве, это все на благо Минской области, за молодежь, за здоровье, здоровый образ жизни.

Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса-4

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:
Вот это движение, которое у нас есть – это радость. Потому что есть люди, которые горят желанием. А для нас это не только желание проявить себя в каком-то спортивном или физкультурном движении. Это, наверное, возможность общаться. Тем более мы выезжаем по памятным местам всегда, связанным с какими-то событиями.

Этой традиции уже третий год.

Вот такой веломарафон для участников стал уже доброй традицией. И, как правило, компанию любителям спорта всегда составляет руководство столичного региона.

# Велосипед # общество # Виктор Сиренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь не перестает удивлять: участники Конгресса русской прессы посетили парк истории «Сула»
15 июля 2017 12:12

Беларусь не перестает удивлять: участники Конгресса русской прессы посетили парк истории «Сула»

Не представлял, насколько здесь все продумано: впечатления студентов, которые работают на стройке Белорусской АЭС
15 июля 2017 12:11

Не представлял, насколько здесь все продумано: впечатления студентов, которые работают на стройке Белорусской АЭС

Какие улицы будут закрыты для проезда в Минске 15 и 16 июля
14 июля 2017 19:12

Какие улицы будут закрыты для проезда в Минске 15 и 16 июля