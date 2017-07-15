Фотофакт: чиновники Минской области отправились в велопробег по малой родине Якуба Колоса

Отсюда и маршрут: крутили педали представители в том числе и местной власти по заповедным местам, малой родине классика белорусской литературы. Марафонскую дистанцию в 42 километра без специальной подготовки преодолеть непросто, поэтому ее разделили на три участка. На каждом организовали своеобразный пит-стоп, где велолюбителей встречали группы поддержки. Несмотря на довольно жаркую погоду и большую дистанцию, до финиша добрались все участники заезда.

Новости Беларуси. По историческим местам в Минской области 15 июля с велопробегом отправились жители региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это все на позитиве, это все на благо Минской области, за молодежь, за здоровье, здоровый образ жизни.

Александр Остров, заместитель начальника управления сельского хозяйства Дзержинского райисполкома: Знали, что будет вся область участвовать. В принципе, когда все вместе, Минской областью, это весело и хорошо. Дружно!

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:

Вот это движение, которое у нас есть – это радость. Потому что есть люди, которые горят желанием. А для нас это не только желание проявить себя в каком-то спортивном или физкультурном движении. Это, наверное, возможность общаться. Тем более мы выезжаем по памятным местам всегда, связанным с какими-то событиями.

Этой традиции уже третий год.

Вот такой веломарафон для участников стал уже доброй традицией. И, как правило, компанию любителям спорта всегда составляет руководство столичного региона.