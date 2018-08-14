«Сейчас придёт Саша и купит у тебя квартиру» и «Он мне под эту марочку водочки-селёдочки». 2 реальные истории о «чёрных риэлторах»

Жертвы квартирных аферистов. Среди них есть и те, кто заплатил за горький опыт не рублём, но собственным углом. Они мечтали жить без жилищных и финансовых проблем, но оказались на пороховой бочке, а затем и вовсе на улице.

Татьяна Гришалевич:

Однажды днём мне позвонили в квартиру. Я открыла. Говорят: «Сейчас придёт Саша и купит у тебя квартиру, мы деньги тебе на счёт положим и всё будет хорошо». У Татьяны были и горькое одиночество, и задолженность по коммунальным платежам, и нежная страсть к горячительным напиткам. Идеальную жертву чёрные риелторы обрабатывали недолго, насулили золотые горы, погасили задолженность перед коммунальщиками и поднесли на подпись документы на квартиру.

Перед сделкой, чтобы не путалась под ногами, отвезли за город, в заброшенный дом. Когда женщину с помощью правоохранителей стала разыскивать её двоюродная сестра – Татьяну отпустили в Минск. Квартира к тому времени была уже продана. Татьяна Гришалевич:

Я чувствую боль, я осталась на улице, без квартиры, без ничего. Уже потом в Следственном комитете выяснят – преступная группа, состоящая из трёх человек, находила одиноких минчан, подпаивала и уговаривала переоформить и продать принадлежащее им жильё. С молотка ушла комната и Сергея Шатило.

Сергей Шатило:

У меня с женой были неполадки, разбегались мы. Я решил продать комнату свою. У меня был стресс, с женой мы очень сильно поругавшись были. И он мне под эту марочку водочки-селёдочки. Потом пропадает. Больше я его не видел и не слышал. В своих аппетитах и цинизме жулики далеко пошли. В громком деле – более 30 пострадавших.

Свою деятельность злоумышленники развернули ещё в 2008 году. Заседания начались в феврале этого года. И если мрачные перспективы для злоумышленников на ближайший десяток лет уже стали реальностью, на что сегодня могут рассчитывать пострадавшие от квартирных махинаций?

Елена Удовиков, юрист:

Если приговором суда будет установлено, что предметом хищения является имущество потерпевшего, после приговора он вправе обратиться с гражданским иском в суд. Для того, чтобы восстановить своё право на собственность, которая была утрачена им в результате совершения противоправных действий. Злоупотребляя доверием, виновные лица, поскольку в большинстве случаев мошенничество в сфере недвижимости совершаются группой лиц с чётким распределением ролей, используют доверительные отношения с потенциальными потерпевшими для противоправного безвозмездного завладения их имуществом. При этом, состав данного преступления образуется в момент передачи имущества и наличия преступного намерения завладеть им. Данные действия квалифицируются по статье 209-ой Уголовного кодекса Республики Беларусь, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Спекуляции на человеческом доверии, слабости и незащищённости. Кровавые метры, человеческие жизни и искалеченные судьбы.