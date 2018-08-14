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Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя»

14 августа 2018 13:34
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Они появляются из воздуха и исчезают в никуда.

Просто бизнес и ничего наличного.

Кому квартирный вопрос испортил жизнь? Кто дорого берёт за пустые обещания и как не оказаться ни с чем на улице, после общения с риелторами особого сорта?

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -1

Август-сентябрь для риелторов, стандартно – сладкая, «золотая пора». Отгремела вступительная кампания, в столицу хлынул поток наивных студентов, остро нуждающихся в жилье. Этим вовсю пользуются те, кто разработал целые схемы по отъёму денег у доверчивого населения.

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -4

Мужчина:
Занимался поиском квартиры, нашёл телефон. Это оказался центр быстрого заселения. Телефон сняла девушка, сказала, что есть несколько вариантов, но конкретный адрес организации сразу не назвала, попросили перезвонить, когда буду в районе площади Ленина. Я подъехал, сказали услугу оплатить, после чего дали несколько телефонов и адресов. Телефоны не отвечали.

И, на данный момент, я чувствую себя обманутым.

Кто доводит минчан не до заселения, но до белого каления? Как выглядит «Центр срочного подбора жилья», куда можно попасть исключительно по приглашению? И насколько обширна база квартир, которые предоставляют дорогим клиентам?

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -7

Предварительно созваниваемся, под видом потенциальных клиентов. Адрес нам точный не называют, приезжаем на условленное место и созваниваемся ещё раз. По легенде, срочно ищем двушку, по ценнику ограничений не ставим.

Нас упорно уговаривают заключить договор и заплатить 120 рублей.

Однако ни одного варианта предложить не могут. Завидев камеру, на многочисленные вопросы отвечать агент категорически отказывается.

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -10

Книгу замечаний и предложений по первому требованию нам не предоставили.

Удостоверения работников, размещённые на стене – просрочены.

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -13

А под агентами буквально горят стулья.

Иначе как объяснить, что сотрудник сидит на чём-то, отдаленно напоминающем коробку от пиццы, но и через неё пробиваются гвозди.

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -16

В распоряжении сотрудника – телефон, где в Интернете вам попытаются подобрать вариант, но это не точно. В завершение картины – звонит городской телефон.

В офисе звучит известная всем с детства мелодия тех, кто отправляет в Страну дураков.

Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя» -19

Елене Удовикова, юрист:
Пострадавшим от преступных действий необходимо обратиться в правоохранительные органы. Подать заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших в их отношении противоправные действия.

«Сейчас придёт Саша и купит у тебя квартиру» и «Он мне под эту марочку водочки-селёдочки». 2 реальные истории о «чёрных риэлторах»

# Мошенничество # общество # Елена Удовикова

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