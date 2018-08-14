Посмотрели на «Центр срочного подбора жилья»: на дырявом стуле – сиденье из картонки, мелодия телефона – «Мы не сторонники разбоя»

Они появляются из воздуха и исчезают в никуда. Просто бизнес и ничего наличного. Кому квартирный вопрос испортил жизнь? Кто дорого берёт за пустые обещания и как не оказаться ни с чем на улице, после общения с риелторами особого сорта?

Август-сентябрь для риелторов, стандартно – сладкая, «золотая пора». Отгремела вступительная кампания, в столицу хлынул поток наивных студентов, остро нуждающихся в жилье. Этим вовсю пользуются те, кто разработал целые схемы по отъёму денег у доверчивого населения.

Мужчина:

Занимался поиском квартиры, нашёл телефон. Это оказался центр быстрого заселения. Телефон сняла девушка, сказала, что есть несколько вариантов, но конкретный адрес организации сразу не назвала, попросили перезвонить, когда буду в районе площади Ленина. Я подъехал, сказали услугу оплатить, после чего дали несколько телефонов и адресов. Телефоны не отвечали. И, на данный момент, я чувствую себя обманутым. Кто доводит минчан не до заселения, но до белого каления? Как выглядит «Центр срочного подбора жилья», куда можно попасть исключительно по приглашению? И насколько обширна база квартир, которые предоставляют дорогим клиентам?

Предварительно созваниваемся, под видом потенциальных клиентов. Адрес нам точный не называют, приезжаем на условленное место и созваниваемся ещё раз. По легенде, срочно ищем двушку, по ценнику ограничений не ставим. Нас упорно уговаривают заключить договор и заплатить 120 рублей. Однако ни одного варианта предложить не могут. Завидев камеру, на многочисленные вопросы отвечать агент категорически отказывается.

Книгу замечаний и предложений по первому требованию нам не предоставили. Удостоверения работников, размещённые на стене – просрочены.

А под агентами буквально горят стулья. Иначе как объяснить, что сотрудник сидит на чём-то, отдаленно напоминающем коробку от пиццы, но и через неё пробиваются гвозди.

В распоряжении сотрудника – телефон, где в Интернете вам попытаются подобрать вариант, но это не точно. В завершение картины – звонит городской телефон. В офисе звучит известная всем с детства мелодия тех, кто отправляет в Страну дураков.