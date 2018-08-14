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«Она была 44 сантиметра». Моржа-матрёшку показали в программе «Утро» на СТВ

14 августа 2018 11:51
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Новости Беларуси. Необычную конструкцию показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

«Она была 44 сантиметра». Моржа-матрёшку показали в программе «Утро» на СТВ -1

«Она была 44 сантиметра». Моржа-матрёшку показали в программе «Утро» на СТВ -3

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:
Это были наградные кубки победителям этапов «Белгарт». Кубок сезона 2017-2018 годов. За каждый этап победитель получал матрёшку.

Самая большая победителям и ушла.

Она была 44 сантиметра. Мы для себя, для федерации тоже сделали один экземпляр.

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«Она была 44 сантиметра». Моржа-матрёшку показали в программе «Утро» на СТВ -6

# Необычное # общество # Владимир Шульган # Александр Кончиц

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