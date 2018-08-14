«Она была 44 сантиметра». Моржа-матрёшку показали в программе «Утро» на СТВ

Новости Беларуси. Необычную конструкцию показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычную конструкцию показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:
Это были наградные кубки победителям этапов «Белгарт». Кубок сезона 2017-2018 годов. За каждый этап победитель получал матрёшку.
Самая большая победителям и ушла.
Она была 44 сантиметра. Мы для себя, для федерации тоже сделали один экземпляр.
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