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Минздрав Беларуси: заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 30%

22 февраля 2022 12:40
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Новости Беларуси. Заболеваемость коронавирусом в Беларуси снизилась примерно на 30 %. Такие данные приводит Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси: заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 30%-1

Специалисты уже не отмечают прежней нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено. Сдерживающий фактор для роста заболеваемости – вакцинация и ревакцинация. Во многих регионах процент привитых свыше 60.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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