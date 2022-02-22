Минздрав Беларуси: заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 30%

Новости Беларуси. Заболеваемость коронавирусом в Беларуси снизилась примерно на 30 %. Такие данные приводит Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уже не отмечают прежней нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено. Сдерживающий фактор для роста заболеваемости – вакцинация и ревакцинация. Во многих регионах процент привитых свыше 60.