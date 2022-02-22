Соседи громко выясняют отношения. До какого времени можно шуметь в своей квартире? И это не 23:00
Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
До 23-х часов, что можно делать и чего нельзя? Потому что многим кажется, что, если нет 11-ти вечера, можно стоять на ушах, слушать музыку во всю и вообще шуметь, как угодно.
Александр Костюкевич, юрист:
Неправильно, конечно. Святое время – это с 23:00 до 7:00. То есть нельзя даже громко разговаривать, хлопать дверью, не должно быть лая домашних животных, дети тоже должны спать. Но не всегда получается. Но тем не менее каких-то громких звуков, даже относительно громких, не должно быть. Что же касается времени с 19:00 до 23:00 – то здесь, скорее всего, допускается, например, игра на музыкальных инструментах, но не громко. То есть все связано с уровнем шума. Конечно, если будет сабвуфер или еще какая-то громкая музыка – это нарушение по законодательству.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Хорошо, соседу в 12-ть часов не нравится, как громко соседи, например, выясняют отношения. Вызывают правоохранителей, те приходят.
Александр Костюкевич:
До 23:00?
Алена Родовская:
Давайте после.
Александр Костюкевич:
Нет, если после, тогда уже, конечно, нельзя.
Алена Родовская:
Что должны сделать правоохранители? Они проверяют, смотрят, внешне определяют шумно ли? Предупреждения? А когда штрафы уже начинают люди платить?
Александр Костюкевич:
Сегодня, если мы берем статью 22.12 – там есть 1, 2 часть: именно создание неблагоприятных условий для проживания иным соседям с 23:00 до 7:00. Тогда уже непосредственно нужно вызывать милицию. Они составляют протокол и выносят постановление по этим делам.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А что им может грозить за это?
Алена Родовская:
Они живут в своей квартире.
Александр Костюкевич:
Первоначально, если по части 1, то это будет штраф от 2 до 10 базовых величин. Так как это административный проступок – первый раз, если сосед признает свою вину, будет только предупреждение. Но, если будет повторно – штраф от 2 до 10 базовых. Если даже он уже повторно нарушает, скорее всего, будет штраф, например, 2 базовые величины. Если в течение года мы опять будем шуметь и на нас вызовут милицию, будет зафиксировано нарушение, там уже ответственность серьезнее – от 10 до 30 базовых величин.
Ольга Бурлакова:
И далее, какой максимально?
Алена Родовская:
Платит рублем бесконечно? То есть не выселение?
Александр Костюкевич:
В Жилищном кодексе есть статья 137, которая даже имеет возможность, если мы ежедневно делаем невозможным проживание для наших соседей, вплоть до выселения и принудительной продажи.
Ольга Шерснева:
Из собственного жилья?
Ольга Бурлакова:
Да вы что?
Александр Костюкевич:
Да, есть такая норма.
Алена Родовская:
А если там дети прописаны несовершеннолетние?
Александр Костюкевич:
Если дети то, конечно, я думаю, из-за громкой музыки не выдержат наши соседи так долго вечеринки устраивать.
Ольга Бурлакова:
Я могу сказать по себе, что нам приходилось после долгих предупреждений соседей снизу, вызывать наряд милиции в три часа ночи. Так вот наряд милиции не мог дозвониться и достучаться этим соседям из-за того, что они просто не слышали звонка и стука в окна и двери.
Александр Костюкевич:
Тогда делается проще – можно тумблер подачи электроэнергии выключить. Это можно сделать.
Ольга Бурлакова:
Как-то не додумались милиционеры.
Александр Костюкевич:
Это молодые были милиционеры.
Ольга Шерснева:
А знаете, что я только что осознала? Как я мучила своих соседей в детстве. Потому что я ходила в музыкальную школу и каждый вечер играла на пианино.
Ольга Бурлакова:
И как его сделать тише? Практически никак.
Ольга Шерснева:
Да, и никто ничего не говорил.
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