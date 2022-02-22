Соседи громко выясняют отношения. До какого времени можно шуметь в своей квартире? И это не 23:00

Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

До 23-х часов, что можно делать и чего нельзя? Потому что многим кажется, что, если нет 11-ти вечера, можно стоять на ушах, слушать музыку во всю и вообще шуметь, как угодно.

Александр Костюкевич, юрист:

Неправильно, конечно. Святое время – это с 23:00 до 7:00. То есть нельзя даже громко разговаривать, хлопать дверью, не должно быть лая домашних животных, дети тоже должны спать. Но не всегда получается. Но тем не менее каких-то громких звуков, даже относительно громких, не должно быть. Что же касается времени с 19:00 до 23:00 – то здесь, скорее всего, допускается, например, игра на музыкальных инструментах, но не громко. То есть все связано с уровнем шума. Конечно, если будет сабвуфер или еще какая-то громкая музыка – это нарушение по законодательству. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Хорошо, соседу в 12-ть часов не нравится, как громко соседи, например, выясняют отношения. Вызывают правоохранителей, те приходят. Александр Костюкевич:

До 23:00? Алена Родовская:

Давайте после. Александр Костюкевич:

Нет, если после, тогда уже, конечно, нельзя.

Алена Родовская:

Что должны сделать правоохранители? Они проверяют, смотрят, внешне определяют шумно ли? Предупреждения? А когда штрафы уже начинают люди платить? Александр Костюкевич:

Сегодня, если мы берем статью 22.12 – там есть 1, 2 часть: именно создание неблагоприятных условий для проживания иным соседям с 23:00 до 7:00. Тогда уже непосредственно нужно вызывать милицию. Они составляют протокол и выносят постановление по этим делам. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А что им может грозить за это? Алена Родовская:

Они живут в своей квартире.

Александр Костюкевич:

Первоначально, если по части 1, то это будет штраф от 2 до 10 базовых величин. Так как это административный проступок – первый раз, если сосед признает свою вину, будет только предупреждение. Но, если будет повторно – штраф от 2 до 10 базовых. Если даже он уже повторно нарушает, скорее всего, будет штраф, например, 2 базовые величины. Если в течение года мы опять будем шуметь и на нас вызовут милицию, будет зафиксировано нарушение, там уже ответственность серьезнее – от 10 до 30 базовых величин. Ольга Бурлакова:

И далее, какой максимально? Алена Родовская:

Платит рублем бесконечно? То есть не выселение? Александр Костюкевич:

В Жилищном кодексе есть статья 137, которая даже имеет возможность, если мы ежедневно делаем невозможным проживание для наших соседей, вплоть до выселения и принудительной продажи.

Ольга Шерснева:

Из собственного жилья? Ольга Бурлакова:

Да вы что? Александр Костюкевич:

Да, есть такая норма. Алена Родовская:

А если там дети прописаны несовершеннолетние? Александр Костюкевич:

Если дети то, конечно, я думаю, из-за громкой музыки не выдержат наши соседи так долго вечеринки устраивать.

Ольга Бурлакова:

Я могу сказать по себе, что нам приходилось после долгих предупреждений соседей снизу, вызывать наряд милиции в три часа ночи. Так вот наряд милиции не мог дозвониться и достучаться этим соседям из-за того, что они просто не слышали звонка и стука в окна и двери. Александр Костюкевич:

Тогда делается проще – можно тумблер подачи электроэнергии выключить. Это можно сделать. Ольга Бурлакова:

Как-то не додумались милиционеры. Александр Костюкевич:

Это молодые были милиционеры.