«Предвестник соцсетей». Как узнать о соседях всё, прежде чем купить квартиру и кто самый надёжный источник информации?
Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как самому покупателю навести справки о соседях? Есть какие-то советы?
Ольга Шостак, агент по операциям с недвижимостью:
Покупатели – у меня такое бывало – соглашались: «Да, мы берем квартиру». Но они сами идут общаться с бабушками возле подъезда. Заходят в подъезд, звонят в квартиры и выясняют. То есть у самих жильцов спрашивают.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А бабушки около подъезда до сих пор существуют? Я так по ним скучаю. Такие были славные, все рассказывали, кто, чем занимается.
Ольга Шостак:
Есть, но их немного. В основном это в старом фонде. То есть, где остались пенсионеры, там есть. Я недавно, буквально, может, месяц назад, ходила новую квартиру смотреть, взяла на продажу. Я выходила и меня встретила бабушка: «А вы кто?» То есть она не знает жильца, новое лицо. «А вы куда пришли?» Я говорю: «Пришла квартиру посмотреть». Все выяснила – кто продает, за сколько, почему.
Алена Родовская:
Молодец бабушка.
Ольга Шерснева:
Мне кажется, это самая надежная информация.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Самозанятый консьерж.
Ольга Шостак:
Вы мне, пожалуйста, сюда заселите хороших жильцов, нешумных, чтобы мы не конфликтовали.
Ольга Бурлакова:
Вот такие бабушки, конечно, первым делом расскажут, кто, где живет и чем дышит.
Алена Родовская:
Самая ценная информация. Бабушка – это предвестник соцсетей. Правильно? Потому что бабушке нужно было все узнать.
Ольга Шостак:
Она мне пожаловалась, что там открывают форточки. Она постоянно из закрывает, ей неудобно. То есть не нравилось ей это, что жильцы постоянно открывают.
Алена Родовская:
Я вам скажу, свои личные наблюдения: в современных домах практически ты не знаешь, кто у тебя сосед. Особенно, если живешь в многоэтажке. А стоит ли людям, которые купили квартиру, прийти и самим начать знакомиться для установления каких-то хороших взаимоотношений, когда это, например, не принято? То есть, раз – и сразу такой отрицательный эффект получится.
Ольга Шостак:
Как правило, люди, которые заселились, всегда идут знакомиться, предупреждают, что мы будем делать ремонт. Пожалуйста, потерпите нас какое-то время, будет шумно. Но все это закончим, будем жить дружно.
Соседи громко выясняют отношения. До какого времени можно шуметь в своей квартире? И это не 23:00 – подробнее здесь.