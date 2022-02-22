«Предвестник соцсетей». Как узнать о соседях всё, прежде чем купить квартиру и кто самый надёжный источник информации?

Соседские войны. Танцы в два часа ночи, бесконечный ремонт, постоянные скандалы. О том, что делать, когда соседи переходят все границы и как решить эту проблему, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как самому покупателю навести справки о соседях? Есть какие-то советы?

Ольга Шостак, агент по операциям с недвижимостью:

Покупатели – у меня такое бывало – соглашались: «Да, мы берем квартиру». Но они сами идут общаться с бабушками возле подъезда. Заходят в подъезд, звонят в квартиры и выясняют. То есть у самих жильцов спрашивают. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А бабушки около подъезда до сих пор существуют? Я так по ним скучаю. Такие были славные, все рассказывали, кто, чем занимается. Ольга Шостак:

Есть, но их немного. В основном это в старом фонде. То есть, где остались пенсионеры, там есть. Я недавно, буквально, может, месяц назад, ходила новую квартиру смотреть, взяла на продажу. Я выходила и меня встретила бабушка: «А вы кто?» То есть она не знает жильца, новое лицо. «А вы куда пришли?» Я говорю: «Пришла квартиру посмотреть». Все выяснила – кто продает, за сколько, почему.

Алена Родовская:

Молодец бабушка. Ольга Шерснева:

Мне кажется, это самая надежная информация. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Самозанятый консьерж. Ольга Шостак:

Вы мне, пожалуйста, сюда заселите хороших жильцов, нешумных, чтобы мы не конфликтовали. Ольга Бурлакова:

Вот такие бабушки, конечно, первым делом расскажут, кто, где живет и чем дышит. Алена Родовская:

Самая ценная информация. Бабушка – это предвестник соцсетей. Правильно? Потому что бабушке нужно было все узнать.