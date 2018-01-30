Сейчас мы ведем подготовку категории А, В, С и Е: какая сейчас современная автошкола? Репортаж СТВ
Современное водительское удостоверение представляет собой пластиковую карточку, но чтобы прийти к такой форме, понадобились столетия. Во Франции в XIX веке была справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором, в Германии принималось решение великого Герцена, а в России вначале XX выдавалась шоферская книжка.
В Беларуси первый автомобиль появился в 1895 году, а спустя год – первые 12 правил дорожного движения. В XXI веке мы имеем возможность заниматься в современных классах, оборудованных техникой и нужными материалами. Хотя еще 30 лет назад наши автошколы имели другой вид.
Алексей Жуковец, председатель Московского района организационной структуры ДОСААФ г. Минска:
Обучение в автошколе начиналось на отечественных автомобилях. Они были очень старые, сейчас весь парк обновлен, все иномарки были от 5 до 6 лет.
Вот так начиналась жизнь одной из автошкол, которой сейчас 36 лет. Символично, но в автопарке школы столько же машин. Подготовку здесь вели и для Вооруженных Сил, и для народного хозяйства. За все эти годы на дорогу выпустили более 47 тысяч водителей.
Алексей Жуковец:
Сейчас мы ведем еще подготовку категории А, В, С и Е. Школа готовит где-то 1600 человек, преподаватели все высшей категории, мастера со стажем от 15 до 25 лет, то есть кадры решают в автошколе все.
Так в столичной автошколе уже 14 лет работает инструктором по вождению Роман Иванкевич. Про таких, как он, говорят: работает по призванию.
Роман Инванкевич, мастер производственного обучения управлению механическими транспортными средствами:
Мне нравиться обучать людей, хочу принести какую-то пользу школе и людям. За время моей работы здесь, за 14 лет, очень изменился парк. Раньше у нас были старенькие жигуленок, пятерка, шестерка, была копейка, девятка. На данный момент у нас очень хорошие машины. Изменился сам парк, было раньше у нас 18-19 машин. Сейчас около 35-40 машин.
Каждый год обновляется и парк. Сейчас здесь занимается меньше людей, чем в 1981. Тогда в день открытия очередь и желающих обучаться растянулось на 2 км. Но все же спрос остается, и сейчас за год автошкола готовит 1600 человек.
Кого больше в автошколе: парней или девушек?
Роман Инванкевич:
Больше, наверное, сейчас занимается девчонок. Раньше было больше ребят, и группа у нас была по 30 человек, то где-то 25 человек у нас было парней и 5 девушек.
Инструктор в разговоре хвалит всех, говорит, что хорошо учатся те и другие, хотя 15 лет назад ученики были более подготовленными, чем нынешнее поколение. Но тогда и правил было меньше и дорог.
Сейчас в здании автошколы неудивительно встретить двенадцатилетнего мальчишку или девчонку, ведь здесь организованы бесплатные занятия по стрельбе, мотокроссу и картингу.
Алексей Полевич, инструктор-методист:
У нас занимается две группы, в каждой из них, как минимум, у нас по 15 человек. Набираем детей с 12 лет. Как правило, дорожное движение разрешают сдавать с 16 лет на категорию А1 и передвигаться уже непосредственно по дороге общего пользования.
Набор с каждым годом увеличивается. Дети узнают о школе, хотят заниматься фигурным вождением и приходят. Так в 1996 году Алексей сам пришел в секцию по автоспорту, и увлечение переросло в профессию.
Алексей Полевич:
Получилось, что приобрел мотоцикл и решил попробовать передать опыт своим ученикам и курсантам. Передаем, обучаем, учим.
Если сам Алексей в юности начинал на стареньком «Минске», то сейчас в гараже автошколы современные модели с четким направлением и облегченной конструкцией, ведь технологии не стоят на месте. Впрочем, на дороге все равны и правила одинаковые и для старенькой девятки, и для престижной иномарки. Важно следовать им и важно оставаться человеком!