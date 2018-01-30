Сейчас мы ведем подготовку категории А, В, С и Е: какая сейчас современная автошкола? Репортаж СТВ

Современное водительское удостоверение представляет собой пластиковую карточку, но чтобы прийти к такой форме, понадобились столетия. Во Франции в XIX веке была справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором, в Германии принималось решение великого Герцена, а в России вначале XX выдавалась шоферская книжка.

В Беларуси первый автомобиль появился в 1895 году, а спустя год – первые 12 правил дорожного движения. В XXI веке мы имеем возможность заниматься в современных классах, оборудованных техникой и нужными материалами. Хотя еще 30 лет назад наши автошколы имели другой вид.

Алексей Жуковец, председатель Московского района организационной структуры ДОСААФ г. Минска:

Обучение в автошколе начиналось на отечественных автомобилях. Они были очень старые, сейчас весь парк обновлен, все иномарки были от 5 до 6 лет.

Вот так начиналась жизнь одной из автошкол, которой сейчас 36 лет. Символично, но в автопарке школы столько же машин. Подготовку здесь вели и для Вооруженных Сил, и для народного хозяйства. За все эти годы на дорогу выпустили более 47 тысяч водителей.

Алексей Жуковец:

Сейчас мы ведем еще подготовку категории А, В, С и Е. Школа готовит где-то 1600 человек, преподаватели все высшей категории, мастера со стажем от 15 до 25 лет, то есть кадры решают в автошколе все. Так в столичной автошколе уже 14 лет работает инструктором по вождению Роман Иванкевич. Про таких, как он, говорят: работает по призванию.

Роман Инванкевич, мастер производственного обучения управлению механическими транспортными средствами:

Мне нравиться обучать людей, хочу принести какую-то пользу школе и людям. За время моей работы здесь, за 14 лет, очень изменился парк. Раньше у нас были старенькие жигуленок, пятерка, шестерка, была копейка, девятка. На данный момент у нас очень хорошие машины. Изменился сам парк, было раньше у нас 18-19 машин. Сейчас около 35-40 машин.

Каждый год обновляется и парк. Сейчас здесь занимается меньше людей, чем в 1981. Тогда в день открытия очередь и желающих обучаться растянулось на 2 км. Но все же спрос остается, и сейчас за год автошкола готовит 1600 человек.

Кого больше в автошколе: парней или девушек? Роман Инванкевич:

Больше, наверное, сейчас занимается девчонок. Раньше было больше ребят, и группа у нас была по 30 человек, то где-то 25 человек у нас было парней и 5 девушек. Инструктор в разговоре хвалит всех, говорит, что хорошо учатся те и другие, хотя 15 лет назад ученики были более подготовленными, чем нынешнее поколение. Но тогда и правил было меньше и дорог.

Сейчас в здании автошколы неудивительно встретить двенадцатилетнего мальчишку или девчонку, ведь здесь организованы бесплатные занятия по стрельбе, мотокроссу и картингу. Алексей Полевич, инструктор-методист:

У нас занимается две группы, в каждой из них, как минимум, у нас по 15 человек. Набираем детей с 12 лет. Как правило, дорожное движение разрешают сдавать с 16 лет на категорию А1 и передвигаться уже непосредственно по дороге общего пользования.