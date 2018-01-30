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Апелляция священника-сутенёра из Питера будет рассмотрена 30 января Витебским областным судом

30 января 2018 07:20
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Новости Беларуси. Громкое дело о священнике из России. Витебский областной суд 30 января рассмотрит апелляционную жалобу священнослужителя одного из храмов Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Апелляция священника-сутенёра из Питера будет рассмотрена 30 января Витебским областным судом-1

Апелляция священника-сутенёра из Питера будет рассмотрена 30 января Витебским областным судом-3

С апреля по август 2017 года он вел переписку в интернете с двумя девушками из Витебска. Получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, мужчина прибыл в Витебск, чтобы доставить дам в Россию. Российский гость был задержан при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург. Оказалось, подобных эпизодов в темном деле священника немало. 

Новые подробности резонансного дела: священник из России вербовал девушек и в Гомеле

Апелляция священника-сутенёра из Питера будет рассмотрена 30 января Витебским областным судом-6

За попытку организовать вывоз девушек за рубеж суд Железнодорожного района Витебска приговорил гражданина России к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Апелляционная жалоба будет рассматриваться в закрытом режиме.

# общество # Фотофакт # Следственный комитет Беларуси

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