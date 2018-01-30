Апелляция священника-сутенёра из Питера будет рассмотрена 30 января Витебским областным судом

Новости Беларуси. Громкое дело о священнике из России. Витебский областной суд 30 января рассмотрит апелляционную жалобу священнослужителя одного из храмов Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С апреля по август 2017 года он вел переписку в интернете с двумя девушками из Витебска. Получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, мужчина прибыл в Витебск, чтобы доставить дам в Россию. Российский гость был задержан при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург. Оказалось, подобных эпизодов в темном деле священника немало.