Сегодня в Беларуси с помощью государства строится более 150 храмов

Храм-памятник Всех Святых и невинно убиенных уже окрестили самой современной и уникальной. Помимо того, что у него необычная архитектура, сакральное сооружение – второе по высоте после Храма Христа Спасителя в СНГ – 74 метра. Это первый и пока единственный в стране Храм-мемориал.

Архитектурная задумка изначально была неординарной. По форме – это шатер, символизирующий Божию Матерь и Христа, как славу церкви.

Первый камень заложили в 1991. В 2006 звонница храма обзавелась тремя колоколами. Самый большой, весом пять тонн, – от имени Президента.

И сегодня Александр Лукашенко лично уделяет внимание возведению этого уникального объекта. А оно подходит к завершению. Уже открыт для прихожан нижний предел храма. Красное дерево и позолота – белорусские строители удачно совместили здесь эти материалы.

Людмила Дриняева, заведующая библиотекой в честь преподобного Серафима Саровского Дома Милосердия:

Глядя на этот иконостас, вспоминаеся старинное русское слово «лепота». То есть, здесь сделано и богато, и красиво.

Предел был освящен в декабре минувшего года в честь Иоанна Крестителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А стены сакральной комнаты расписаны сценами из земной жизни святого. Рисунки выполнены российскими мастерами.

Людмила Дриняева, заведующая библиотекой в честь преподобного Серафима Саровского Дома Милосердия:

Иконы являются украшением многих православных русских храмов.

Тонкое письмо, четкость росписей сочетается с требованиями нашего времени.

Однако одной из главных особенностей храма и его исторической частью является крипта. Аналогов таким проектам нет больше нигде. Гранит, мрамор, оникс, сами материалы, из которых она выполнена, по задумке авторов должны создавать ощущение вечности.

Крипта была торжественно открыта в июле прошлого года церемонией захоронения останков неизвестных воинов трех войн. Самых кровопролитных в истории Беларуси. В церемонии приняли участие Александр Лукашенко и Владыка.

Людмила Дриняева, заведующая библиотекой в честь преподобного Серафима Саровского Дома Милосердия:

Искали в восьми местах, в трех смогли научно идентифицировать именно историческую эпоху, то, что это были войны и, то, что православные. Это останки молодых мужчин в возрасте 25 – 30 лет.

Вместе с Митрополитом Филаретом Президент зажег неугасимую лампаду крипты.

В этом зале 504 ниши. Все они будут заполнены вот такими хрустальными емкостями, в которых будет частичка земли, связанной с историей Беларуси. Будет подписано и место, откуда она взята. То есть место, где проливалась кровь наших соотечественников.

Людмила Дриняева, заведующая библиотекой в честь преподобного Серафима Саровского Дома Милосердия:

Наш приход явился одним из первых по сотрудничеству церкви с государством. В области, может быть, самого главного – возрождения исторической памяти, создания новых традиций.

К православному приходу «В честь всех святых» относится и Дом Милосердия. Первый многофункциональный социальный объект православной Церкви на территории СНГ.

Строительство осуществлялось под патронажем Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Это первое в мире здание, выполненное в форме шестиконечного креста.

Сердце и душа Дома Милосердия – Храм в честь святого праведного Иова Многострадального.

Еще одна гордость Дома Милосердия – реабилитационный центр с новейшим оборудованием. И обучение. Ученики обычных школ здесь получают начальное образование с православной формой воспитания.

«Всех скорбящих радость». В центре – образ божьей матери. Утешение и помощь потерявшим надежду. Вокруг этой чудотворной иконы, которая излечила тела и спасла души многих, когда-то все и началось.

Илья Свиридович, иподьякон прихода «Всех скорбящих радость»:

В Жировичах – это жировичская икона Божьей матери, в Минске есть минская икона Божьей матери, есть еще и местные иконы, особо почитаемые. В нашей церкви – это икона всех скорбящих «радость», так как в честь нее освящен престол нашего храма.

В честь иконы назван и сам комплекс – один из крупнейших в белорусском православии.

Крестильная церковь Святой Евфросинии Полоцкой, две часовни, звонница, здание Воскресной школы – в этом году число учащихся в ней перевалило за 700 человек. А в центре, на одной из самых высоких точек Минска, – храм-памятник жертвам Чернобыля.

Илья Свиридович, иподьякон прихода «Всех скорбящих радость»:

Первое богослужение было отслужено самим Митрополитом Филаретом в крайнем левом пределе.

Уже сегодня святыня выполняет свое главное предназначение – духовного центра Западной части столицы. С благословения Владыки в еще не достроенном храме уже проходят богослужения – настолько он востребован прихожанами. Сегодня он один из самых крупных в стране и рассчитан более чем на 300 тысяч человек. Оценить его размах верующие смогут в полной мере. К примеру, подняться на экскурсию к куполу храма.

Илья Свиридович, иподьякон прихода «Всех скорбящих радость»:

Кроме смотровой площадки, она выполняет и технические функции купола. Так как на куполе будет мозаика.

В строительстве храма принимает участие государство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Да и сами прихожане оказывают посильную финансовую поддержку. Уже скоро возведение святыни войдет в завершающую стадию.

Илья Свиридович, иподьякон прихода «Всех скорбящих радость»:

Предприниматели, которые строят соседние дома, готовы помочь в облицовке, и Метрострой жертвует мраморный иконостас.

А стены собора Петра и Павла сейчас реставрируются. Государство и приход общими усилиями решили сделать ему подарок к юбилею. Храм считается самым древним строением в Минске. В следующем году ему исполнится 400 лет.

На восстановление пятислойных фресок ушло, к примеру, около 16 лет.

Реставраторы решили не останавливаться на одной эпохе, и верхняя часть храма смотрится одеялом из прошитых лоскутов древности. Теперь и сами верующие ощущают, что приходят не просто в божий храм, а в архитектурный памятник.

Подходит к завершению строительство духовной академии. Единственного высшего учебного заведения в стране по подготовке священнослужителей, богословов и церковных работников.

Двери академия откроет в новом учебном году. Это будет целый духовно-образовательный комплекс. Три учебных корпуса и общежитие. Обучаться здесь будет около 50 студентов. Кстати, в новые стены духовная академия переедет из Жировичского Свято-Успенского монастыря – расположение в столице посчитали более удобным. В Минске находятся все архивы с историческими документами, которые необходимы студентам для научно-исследовательской работы.

Евгений Свидерский, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

С переносом в Минск количество абитуриентов увеличится. Ведь повышение научного потенциала – это одна из приоритетных задач государства. Это кузница кадров.

Сегодня в Беларуси с помощью государства строятся более 150 храмов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многие православные святыни восстанавливаются и реконструируются. Успенский собор в Витебске, Каложская церковь в Гродно. Через два года начнется реконструкция Свято-Успенского монастыря в Жировичах.