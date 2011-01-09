Декабрь оказался самым холодным и снежным в Беларуси за минувшие десять лет

Небывалые сугробы, неожиданно ранние и крупные сосульки, перебои с электроснабжением и прочие погодные прелести. Зима во всей своей красе. Для кого-то наказание — коммунальщики уже давно стонут. Для кого-то счастье — хлеборобы радуются, что поля укрыты от мороза теплым одеялом. А для кого-то просто зима — как всегда.

Он готов взлетать на любые высоты, чтобы отправлять нависшую угрозу в последний полет. Александр покоряет многоэтажный Эльбрус, а вместе с ним — и жильцов с отдельных балконов. Некоторые готовы прямо в воздухе разогреть такого мужчину.

Александр Лабор, кровельщик ЖЭС-15 ЖРЭО Московского района Минска:

Бывает, когда на вышке поднимаешься, выходят — чаю предлагают.

Вот только время оказывает бригаде Александра очень и очень холодный прием. Час на дом в три-четыре подъезда. И то, с такой наледью, в негласный норматив укладываются, если работают, в среднем, сразу шесть человек.

Александр Лабор, кровельщик ЖЭС-15 ЖРЭО Московского района Минска:

Выходила бабушка и очень просила, чтобы работали ночью: днем ей, видите ли, нужно ходить и очень мешала наша работа.

Зато для Светланы Кацуба работа коммунальщиков — решение целого букета проблем. Она вспоминает: зимняя рассада разрасталась и раньше, но в прошлом году сосульки были еще цветочками. Нынешней зимой бонус над козырьком едва не устроил выручке несезонную скидку.

Светлана Кацуба, флорист:

Очень страшно, люди боялись заходить в магазин.

Декабрь ушедшего года оказался самым холодным и снежным в Беларуси за минувшие десять лет. Под прикрытие ушло, кажется, все, что можно. Снег откорректировал правила дорожного движения, сосульки снабдили салон штор эксклюзивными ледяными занавесками, а огромный сугроб еще и отменил Алексею важную встречу. Автовладелец признается: последний раз докапывался до машины недели две назад.

Госавтоинспектор Сергей Сподабаев этой зимой буквально утопает в клумбах с «подснежниками». Пока во дворе и машин-то за сугробами не видно, возле дома по соседству вынужденно паркуется коммунальный трактор.

В ГАИ рекомендуют рецепт с простыми ингредиентами: если автомобиль не день и не два стоит на приколе, владельцу стоит хотя бы время от времени очищать машину от снега и перегонять на уже очищенные места. Чтобы коммунальщики могли хотя бы подобраться к завалам. А вот для тех, кто неудачно бросит на дороге грузовое авто, ответственность вскоре ужесточат вовсе.

Сергей Сподабаев, госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска:

Для борьбы с водителями грузового транспорта, которые нарушают правила остановки и стоянки будут введены фиксирующие устройства, которые блокируют транспортное средство, и разблокировать его можно будет только после уплаты штрафа.

Тем временем, там, куда коммунальщики все-таки добираются, очистка крыш от снега и сосулек не прекращается практически круглые сутки. Лишь в одном Минске и только на крышах работают почти три сотни человек.

Геннадий Мисуно, начальник производственного отдела ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Высокотехнологичные способы существуют, но стоят определенных затрат. Есть метод антиобледенения, но такие системы дороги — от 40 до 60 миллионов среднего размера дом-пятиэтажка.

Зато бороться с сугробами на полях коммунальщиков точно никто не попросит. Ведь именно здесь снег по колено на руку и аграриям, и будущему урожаю, а, значит, и нам с вами. Вот уж точно, только в полевых условиях прочувствуешь, насколько глубоко разгулялась нынешняя зима.

Она измеряет зиму не градусами, а сантиметрами и знает, скольких тонн нам будут стоить эти почти полметра снега.

Нина Бонько, ведущий агроном-агрохимик агрокомбината «Ждановичи»:

Как в народе говорят: «Много снега — много хлеба», — поэтому будем надеяться, что это к лучшему, и очень даже хорошо для будущего урожая.

Нина Бонько идет фактически по следам будущего урожая и рассказывает, что успех уборочной на отдельно взятом поле, конечно, зависит и от питания озимых, да и от таяния того самого снега. Но если морозы вдруг уйдут в экстремальный минус, именно зимнее одеяло вытянет грядущий хлеб на себя.

Нина Бонько, ведущий агроном-агрохимик агрокомбината «Ждановичи»:

Озимые защищены, закрыты и если сильный мороз свыше 20 градусов — естественно, оно их прикрывает.

Правда, то же самое природное покрывало совсем не греет, к примеру, косуль из витебских лесов. Животные рискуют умереть с голоду. Дело в том, что добывать корм косулям под силу, если высота снежного покрова не превышает 40 сантиметров. А нынешней зимой сугробы в северном регионе уже выросли почти в полтора раза больше. И в некоторых районах даже превысили рекорд 73-летней давности.

Андрей Вишневский, инженер по охране леса Витебского лесхоза:

Когда появляется наст, косули ранят ноги и погибают.

Зато железнодорожный многотонный уборщик на любых глубинах за раз проглотит почти 400 кубометров снега. На неделе белорусские железнодорожники поставили борьбу с сугробами на ровные рельсы. И пусть «поезд-ёрш» далеко не экспресс, к завалам на шпалах спецщётки подбираются строго по расписанию.

Дороге в деревне — центральной и единственной — по словам жителей, уже не первый год ставят диагноз. Вроде трактор и был, вроде и почистил, но по непонятным никому в селе причинам до домов на окраине техника ни в старом, ни в новом году попросту не доехала.

Дорога до дома — один сплошной сугроб. Теперь добраться до своей хаты Лидия Владимировна без помощи подруги сможет едва ли. Но вот как приятельнице, в свою очередь, по тем же заносам возвращаться домой? Женщинам до слез обидно: еще одно Рождество они, похоже, встретят в снежной блокаде.

Получилось, что тракторист, который не доехал до окраины каких-то пару десятков метров, разделил село на тех, кто в нем живет, и тех, кто в нем выживает. Но оптимизма бабушки, как ни странно, пока не теряют. Больше, чем трактора, они ждут обещанный синоптиками плюс. Говорят, резиновыми сапогами здесь запаслась точно вся деревня.