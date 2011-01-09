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В Силичах прошли лыжные соревнования для детей от трех до 12 лет

09 января 2011 15:28
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Проехать по трассе не только с ветерком, но и соблюдая все правила профессионального спорта, не смотря на свой юный возраст, старались все участники соревнований.

Андрей Архипенко, участник соревнований:
Посоревноваться, узнать свои силы было бы неплохо. Для меня главное участие, хотя на место призовое надеюсь.

Жарко было не только маленьким спортсменам, но и болельщикам. Они ликовали и болели за каждого участника. Отличный результат показали практически все юные лыжники. В соревнованиях участвовали и гости из России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Могучева, директор школы (Россия):
Праздник этот прекрасный. Я как педагог с сорокалетним стажем, могу сказать, что если сюда деньги вкладывались, то они тратились на дело.  На пропаганду этого вида спорта, воспитание силы воли, мужества и женской стойкости.

# общество # Фотофакт

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