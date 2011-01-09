Василий Сумарев: Духовность — это любовь к своей малой Родине, откуда начинается и большая любовь ко всей стране

Гость программы «Неделя» — художник-живописец, педагог, член общественного объединения «Белорусский союз художников», Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь и лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства 2010 года Василий Сумарев.

Вы на этой неделе из рук президента получили премию, и она, по формулировке, дана Вам за серию картин из циклов «Город моего детства» и «Земля моей матери». Может, расскажете подробнее об этих работах?

Серия «Город моего детства» началась с картины «Мой дом» — малая Родина, с которой детство начинается у каждого из нас. Воспоминания детства с возрастом усиливаются и становятся ярче, и в 1971 году я сделал эту картину. Малевич нарисовал чёрный квадрат, а я в центре холста нарисовал красный квадрат своего дома. Но я его населил всеми жильцами этого дома, всеми друзьями, и себя нарисовал раза — один раз на крыше, один раз яблоки срываю, а меня готовятся встретить с дубцом, и третий раз подтягиваясь на турнике, а рядом стоит мой отец, он привил мне любовь к спорту.

Затем, в 1973 году, пошло продолжение этой серии: я написал «Жаркий день. 13 пожарников» — станция была возле Червенского базара, мы её называли «пожаркой» и детьми любовались тем, как они там тренируются на этой стенке. Она выставлялась здесь, потом в Москве. Вообще, все работы из цикла «Город моего детства» проходили всесоюзные московские выставки и все печатались в журнале «Искусство». Чтобы попасть туда, надо было выставиться в республике, пройти жюри, попасть на всесюзную и там тоже пройти жюри.

Сейчас у меня идёт работа над картиной «Школа», в которой я учился — 33-я мужская.

Город Вашего детства за это время насколько изменился? И в какую сторону?

Город, конечно, резко изменился. Новые районы — это потрясающе. И архитектура: появилась теплота в этих зданиях. Мне по духу, как человеку того века, близка и архитектура Дома правительства, и Оперный театр, и Академии наук — всё это сделал Лангбард в 30-е годы. Но мне нравится и проспект — и своей шириной, и подсветкой. Я делал сейчас эскизы не только города моего детства, но и дальше. Немига какой изумительной стала, хотя я её помню и раньше — тоже была очень интересная.

Сейчас строительный бум. То, что и украшает город, и поражает — это чистота. Мы были нормально воспитанными людьми, не только духовно. Чтобы бросить даже билет, по которому ты проехал — ты никогда этого не сделаешь. Я вижу, что и народ подтянулся у нас: когда видишь с утра, как люди наводят порядок, как можно из обидеть, бросить что-то на землю?

Вы говорите: строительный бум и резкий, интенсивный ритм жизни. В этом интенсивном ритме остаётся ли современному человеку время на прекрасное, на восприятие искусства? Или искусство остаётся на обочине человеческого внимания?

Я могу сказать: у народа есть интерес к этому. Потому что не только хлебом мы едины, едины и духовностью.

О духовности говорят очень часто и говорят, что в Беларуси всплеск духовности. Как Вам кажется, почему? Потому что у нас достаточно материальных благ, чтобы наконец подумать о душе, или потому что без душевного спокойствия никакие материальные блага не помогут?

Древние говорили: «Хлеба и зрелищ». Хлеб у нас есть, зрелищ тоже хватает — разные зрелища бывают — и искусство, и спорт, это всё великолепно. Но я сейчас вспоминаю французского просветителя Дидро, который говорил, что страна, в которой буду уделять большое внимание рисованию — я просто передаю смысл — будет самой передовой в мире. И я надеюсь и знаю, что Беларусь будет, потому что шаги уже большие сделаны. И не только в школах, не только Союз художников проводит большую работу — это и выставки, и встречи с художниками — и президент большое внимание обращает на это. Я думаю, что будет ещё лучше.

То есть, Беларусь — духовная нация?

Духовность — это любовь к своей малой Родине, откуда начинается и большая любовь ко всей стране.