«Сегодня уже собраны несколько сотен работ, талисманов II Европейских олимпийских игр». Фотофакт
Новости Беларуси. Билборды со слоганом вторых Европейских игр появились на проспекте Победителей в Минске. В оформление планируется добавить еще больше красок, а вот массово рекламу мероприятия начнут размещать в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа по брендированию столицы идет в унисон с официальным слоганом игр «Яркий год, яркий ты».
В перспективе тематически планируется раскрасить автобусы, электробусы и даже вагоны метро.
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Начинаем эту работу планомерно, и с каждым днем Минск будет становиться ярче. Я думаю, что уже к лету следующего года будет понятно, что город и страна начинают жить Играми. Это будет заметно во внешнем оформлении столицы в первую очередь.
Между тем, белорусы продолжают участвовать в открытом конкурсе по созданию талисмана Евроигр-2019. В Министерство информации поступило несколько сотен работ. Оценку проектам дадут профессионалы высокого класса. Организаторы творческого конкурса тесно контактируют с Академией искусств.
Александр Карлюкевич, иинистр информации Республики Беларусь:
Сегодня уже собраны несколько сотен работ-талисманов II Европейских олимпийских игр. Авторы этих работ – в основном молодежь, школьники, учащиеся художественных школ. За оставшиеся недели, мы не сомневаемся в этом, будут получены еще работы. А после 15 ноября будет еще две недели на то, чтобы определить, какая идея наиболее продуктивная. И, возможно, уже с этой идеей начнут работать профессиональные художники.
Больше прочитать об авторах работ можно здесь.
II Европейские игры должны стать самыми масштабными спортивными соревнованиями за всю историю суверенной Беларуси. Первенство по 15 видам спорта пройдет с 21 по 30 июня 2019 года. В Минск приедут около 10 тысяч участников – это спортсмены, судьи, журналисты. А вот иностранных болельщиков по самым скромным расчетам ожидается не менее 30 тысяч.