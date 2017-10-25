«Сегодня уже собраны несколько сотен работ, талисманов II Европейских олимпийских игр». Фотофакт

Новости Беларуси. Билборды со слоганом вторых Европейских игр появились на проспекте Победителей в Минске. В оформление планируется добавить еще больше красок, а вот массово рекламу мероприятия начнут размещать в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа по брендированию столицы идет в унисон с официальным слоганом игр «Яркий год, яркий ты». В перспективе тематически планируется раскрасить автобусы, электробусы и даже вагоны метро.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Начинаем эту работу планомерно, и с каждым днем Минск будет становиться ярче. Я думаю, что уже к лету следующего года будет понятно, что город и страна начинают жить Играми. Это будет заметно во внешнем оформлении столицы в первую очередь. Между тем, белорусы продолжают участвовать в открытом конкурсе по созданию талисмана Евроигр-2019. В Министерство информации поступило несколько сотен работ. Оценку проектам дадут профессионалы высокого класса. Организаторы творческого конкурса тесно контактируют с Академией искусств.