Стеклодув: профессия, которая сочетает в себе ремесло и искусство

Этих людей можно назвать настоящими волшебниками, в их руках оживает стекло и превращается в красивые вазы и бокалы. Об уникальной профессии стеклодува, которая сочетает в себе ремесло и искусство прямо сейчас.

Первые стеклодувы появились еще в древности, и сегодня мастерам удалось сохранить удивительную технологию изготовления. Родиной стеклодувного дела считают итальянский остров Мурано. В Беларуси производство стекла наладилось в конце 19 века, когда построили свой завод. И по сей день на производстве в городе Березовка Гродненской области горячо. Разогретая стеклянная масса напоминает лаву, из которой мастера создают шедевры. Один из них – стеклодув высокого класса –Валерий Ромуальдович, это ремесло 40 лет назад передалось ему по наследству от отца.

Кварцевый песок, соду, мел, сурик свинцовый и мышьяк замешивают, словно тесто, для звонкого хрусталя. Вся масса плавится в стекловаренной газопламенной печи при температуре 1600 градусов! Готовую стекломассу мастера набирают на специальную стеклодувную трубку. Причем, для каждого вида изделия она своя, ведь ассортимент разный: от 15 граммовой рюмки до 1, 5 метровой вазы.

Затем при помощи деревянной формы закатывают шар и вытягивают конус, чтобы стенки изделия были ровными. Нажимают на резинку-грушу на трубке и хорошенько продувают, опускают изделие в металлическую форму и заполняют ее хрусталем. Когда верх бокала или вазы готов, к нему прессуют ногу и склеивают. Вот такой кропотливый процесс… А создавать символ Беларуси – зубра из стекла – по силам единицам!

Стеклодув – профессия творческая. Мастера признаются, что ощущаешь себя вечным учеником, который развивается с каждым новым изделием. Но выдержать весь день на ногах, нагрузку на легкие, высокую температуру и сильный шум могут немногие. Здесь важна хорошая физическая форма, художественный вкус, и, конечно, огромная любовь к стеклу – мастер должен чувствовать этот живой материал

Когда изделие остыло в специальной печи и превратилось из расплавленной стекломассы в хрусталь, оно отправляется к мастерам на роспись. При помощи алмазного колеса они искусно нарезают рисунок на фужерах, вазах для варенья и др посуде. Одна из новинок – гравированные панорамы и варка цветного хрусталя. К слову, в странах Азии особенно неравнодушны к белорусскому хрусталю зеленого цвета. Среди эксклюзивов и замечательные глобусы.