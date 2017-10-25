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Сладкое угощение за 5 минут: как удивить гостей?

25 октября 2017 11:17
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Не знаете, что делать, когда незваные гости практически у порога и готовы застать вас врасплох? Героиня нашего сюжета знает выход из этого положения.

Нам понадобится:

3 яйца, 100 грамм сахарной пудры, 90 грамм просеянной муки, 20 грамм крупного крахмала, 4 грамма разрыхлителя.

Вы и сами не заметите, как всего за несколько минут все перечисленные продукты превратятся в красивый, а главное вкусный и натуральный домашний рулет. Засекайте время!

Как только масса станет однородной, смешиваем с ней все оставшиеся ингредиенты.

Ставим  противень в разогретую духовку  буквально на 5-7 мин. Глазом не успеете моргнуть, как тесто подрумянится!

Самое время заняться начинкой.  Ее роль отлично исполнят сгущенка, любой крем, джем,  шоколадно-ореховая паста – то, что подвернется в холодильнике!

# общество # Рецепты # Фотофакт # Сладости # Татьяна Лебедева

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