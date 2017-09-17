Конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019: кто участвует и какие варианты предлагает

Новости Беларуси. Если законодательство становится хорошим талисманом для предпринимателей, то для предстоящих ІІ Европейских игр лучший вариант еще ищется. Очень важно, с каким символом будут ассоциироваться у болельщиков проходящие в Беларуси международные соревнования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зубр? Аист? Что-то еще? Талисман можно предлагать, пока идет конкурс. Времени остается немного. Результаты станут известны в ноябре. Забавные, симпатичные и уж точно незабываемые… Без малого полвека они ведут спортсменов к победам. Каждый талисман игр самобытен. В истории были сказочные персонажи, зверюшки и даже люди – точнее смешные человечки из олимпийских Афин. А этого зубра помнит, пожалуй, каждый белорус... Следом за мировым хоккеем в Минск придут ІІ Европейские игры. Официальными талисманами первых в Баку были газель Джейран и гранат Нар. Кто станет образом Беларуси в 2019 году, пока не знает никто, однако предложить идею талисмана, его изображение и имя может любой белорус.

Анастасия Толкачева, ученик гимназии № 38 Минска:

С самого начала я думала, что-то это должно быть какое-то животное. Но потом я внимательно пересмотрела сам слоган и поняла, что лучше всего под него подходит сам огонь как яркое что-то. Сначала это был просто огонь с ручками и ножками, потом у него появился национальный костюм.

Насте – четырнадцать. Рисует девушка с шести. Причем, не только классическим способом, но и на графическом планшете. «Время ярких побед» – то есть слоган Евроигр – стал отправной точкой для юного автора, а основная тема концепции – купальская сказка – сузила творческий поиск. Так и появились два варианта талисмана: белка по имени Искорка и Агенчик в национальном костюме. Анастасия Толкачева:

Я вдохновлялась праздником Купалья. Он символизирует сам огонь, через который прыгают молодые парни и девушки. Самой целью праздника является найти «папараць-кветку». И получается, что огонь означает надежду, в том числе и надежду спортсменов получить результат. А белочка как часть этого огня также стремиться к этой победе.

Работа с огоньком вышла и у Андрея из Могилева. Инженер-механик по специальности и художник в душе работает на железной дороге. О конкурсе узнал из новостей, вот и родилась идея…

Андрей Сымук, мастер погрузочно-разгрузочных работ Могилевского отделения Белорусской железной дороги:

Мячик, его настроение и огненный шлейф символизируют девиз ІІ Европейских игр – «Время ярких побед». Кепка у мячика выполнена в цветах флага Республики Беларусь.

А этот домовенок появился прямо в этом рабочем кабинете. У талисмана – сразу два автора. Анна и Кристина работают инструкторами-методистами. На европейских стартах девушки будут судействовать. К реализации талисмана коллеги подошли не только с творческой, но и с практической точки зрения. Домовенка в вышиванке и лаптях легко адаптировать под любую дисциплину. А вот в успехе фольклорного персонажа у гостей Евроигр девушки даже не сомневаются.

Кристина Ермашевич, инструктор-методист Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:

Домовенок хозяин хаты, ближе к нашему народу, он добрый.

Анна Минина, инструктор-методист Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:

Волосы раскрашены в цвета олимпийских колец. А также это переплетается с историей нашего праздника Купалье. Зеленый – это леса, красный – это костер, через который прыгали молодые люди, черный символизирует темную купаловскую ночь, голубой – это наши реки озера, а желтый – это солнце. Все-таки Купалье – это день солнцестояния. Открытый конкурс на разработку белорусского талисмана ІІ Европейских игр объявили еще в середине лета. В Министерстве информации – десятки заявок. Принимать их будут до 15 ноября. Среди участников в основном взрослые. Абсолютно разных профессий.

Надежда Бельская, заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Республики Беларусь:

Практически каждый день приходят заявки. Из всех уголков страны. Идеи неплохие, интересные. Итоги конкурса подведут 15 декабря. Обладатели первых трех призовых мест получат не только пригласительные билеты на мероприятия вторых Европейских игр, но и комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси. Пока же среди присланных работ есть как анонимный бульбозавр, так и авторы-рекордсмены.

К примеру, Александр. Преподаватель автомеханических дисциплин из Борисова одним вариантом талисмана решил не ограничиваться. Вот вам Белорусским супермен Святослав, а это электротрактор с символичным номером 2019. Рядом пара из Полесья Ясь и Алеся, а также аист Уля. И это, кстати, не просто имя, а еще и аббревиатура: умный, ловкий, яркий.