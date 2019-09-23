На похолодание отреагировали коммунальные службы. Уже 23 сентября отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилевской и Витебской областях. Батареи начали включать в детсадах, школах и больницах.

Дмитрий Герасимов, первый заместитель начальника главного управления ЖКХ Витебского облисполкома:

На местах еще каждый горисполком будет принимать свое решение. То есть есть у нас какие-то регионы и более южные. Это будет уже зависеть от местных органов власти. Но вообще этим решением мы дали команду по включению данной категории.

То есть на сегодня уже развернута работа по включению отопления. Я думаю, что к концу дня уже начнется отопительный сезон и прогреются данных категорий учреждения. Тепло придет в эти объекты.