До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки

Для аграриев это еще один повод ускорить темпы работ в полях. Кукуруза, сахарная свекла, овощи и картофель – сентябрь, время собирать урожай. В 2019 году он выращен неплохой.

День осеннего равноденствия-2019: астрономическая осень наступает 23 сентября