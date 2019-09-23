До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки

Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбики термометров застынут на отметке от 0 до -4 градусов.
Для аграриев это еще один повод ускорить темпы работ в полях. Кукуруза, сахарная свекла, овощи и картофель – сентябрь, время собирать урожай. В 2019 году он выращен неплохой.
День осеннего равноденствия-2019: астрономическая осень наступает 23 сентября