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До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки

23 сентября 2019 08:20
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Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки-1

Столбики термометров застынут на отметке от 0 до -4 градусов.

До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки-4

Для аграриев это еще один повод ускорить темпы работ в полях. Кукуруза, сахарная свекла, овощи и картофель – сентябрь, время собирать урожай. В 2019 году он выращен неплохой.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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