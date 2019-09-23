В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?

Новости Беларуси. Похолодание, и подача тепла на объекты социальной сферы началась 23 сентября в Минске, Витебске и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детсадах, школах и больницах батареи включают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10°С и ниже. На очереди жилфонд, общежития, гостиницы, баня, бассейны и театры.

Леонид Полещук, заместитель директора департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации:

Решение об отоплении будет приниматься облисполкомами по согласованию с Министерством жилищного-коммунального хозяйства, в котором находятся все мощности по производству тепловой энергии для нужд.

Сейчас средняя температура составляет +10°С и выше чуть-чуть. Но, естественно, если придет все-таки норма температуры ниже плюс десяти градусов, очередность включения медицинских учреждений, школ будет осуществляться в соответствии с графиками, утвержденными энергоснабжающими организациями, облисполкомами.