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В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?

23 сентября 2019 10:31
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Новости Беларуси. Похолодание, и подача тепла на объекты социальной сферы началась 23 сентября в Минске, Витебске и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?-1

В детсадах, школах и больницах батареи включают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10°С и ниже. На очереди жилфонд, общежития, гостиницы, баня, бассейны и театры.

В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?-4

Леонид Полещук, заместитель директора департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации:
Решение об отоплении будет приниматься облисполкомами по согласованию с Министерством жилищного-коммунального хозяйства, в котором находятся все мощности по производству тепловой энергии для нужд.

Сейчас средняя температура составляет +10°С и выше чуть-чуть. Но, естественно, если придет все-таки норма температуры ниже плюс десяти градусов, очередность включения медицинских учреждений, школ будет осуществляться в соответствии с графиками, утвержденными энергоснабжающими организациями, облисполкомами.

В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?-7

Не все жилые помещения получают отопление одновременно: в квартиры соседних домов тепло может прийти с разбежкой в несколько дней. Уточнить, какое место ваш дом занимает в очереди, можно в ЖКХ.

# Отопительный сезон # общество # Леонид Полещук # Фотофакт

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