«Сегодня у нас проходит резервный день сдачи». Андрей Иванец о результатах ЦЭ

Новости Беларуси. А сейчас перенесемся в Лиду. Сегодня последний звонок позвал сюда лучших выпускников страны. В Лидский замок съехались более полутора тысяч 11-классников. Это отличники, умники, активисты и, самое главное, настоящие патриоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы видим, что все выпускники находятся в великолепном, замечательном, положительном настроении, несмотря на то, что сегодня у нас вдвойне ответственный день. Сегодня у нас проходит резервный день сдачи централизованного экзамена, 131 человек пришел, чтобы сдать этот экзамен. Не было никаких нарушений. Я уверен, что это еще больше поднимает всем выпускникам настроение, потому что каждый из них уверен, что он получит аттестат, подтвердит свои знания и получит путевку во взрослую жизнь.