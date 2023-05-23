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«Сегодня у нас проходит резервный день сдачи». Андрей Иванец о результатах ЦЭ

23 мая 2023 20:38
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Новости Беларуси. А сейчас перенесемся в Лиду. Сегодня последний звонок позвал сюда лучших выпускников страны. В Лидский замок съехались более полутора тысяч 11-классников. Это отличники, умники, активисты и, самое главное, настоящие патриоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы видим, что все выпускники находятся в великолепном, замечательном, положительном настроении, несмотря на то, что сегодня у нас вдвойне ответственный день. Сегодня у нас проходит резервный день сдачи централизованного экзамена, 131 человек пришел, чтобы сдать этот экзамен. Не было никаких нарушений. Я уверен, что это еще больше поднимает всем выпускникам настроение, потому что каждый из них уверен, что он получит аттестат, подтвердит свои знания и получит путевку во взрослую жизнь.

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# Образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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