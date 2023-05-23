В Лидском замке прошла республиканская линейка! Вот какие эмоции у выпускников

Новости Беларуси. А сейчас перенесемся в Лиду. Сегодня последний звонок позвал сюда лучших выпускников страны. В Лидский замок съехались более полутора тысяч 11-классников. Это отличники, умники, активисты и, самое главное, настоящие патриоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Вы себе не представляете, какая необычайная атмосфера сегодня царит в Лиде! Энергия молодости, радости, больших планов и надежд, но в то же время грусть, ведь происходит прощание со школой, одноклассниками, учителями. Мы находимся в Ледовом дворце, где уже начался концерт. Но не менее насыщенная программа сегодня была весь день в Лиде. Все началось с красочного шествия – 1 тысяча 400 выпускников прошли по центральным улицам Лиды. Давайте посмотрим, как это было.

Настоящая красочная река из выпускников-2023 по центру Лиды. Молодые, красивые, амбициозные, настоящие герои дня, которые уже доказали – они лучшие в своих школах. На праздник приехали победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, отличники года, активисты молодежных организаций, а также участники проекта «Поезд памяти». Для них приглашение на республиканскую линейку – большая гордость.

Дарья Садовская, выпускница гимназии № 2 Могилева:

Достаточно часто участвовала в олимпиадах городских, университетских. Сейчас я являюсь практически студенткой. Поэтому меня отправили сюда как представителя моей гимназии. Эмоции незабываемые, я очень рада, что попала сюда. Я всем буду рассказывать, как я тут была, в какие достопримечательности ходила.

Роберт Эйсмонт, выпускник Гудевичской средней школы:

Очень большая честь предоставлена была со стороны района, что отправили нас, что прошли. Очень рады, что попали сюда.

Никита Трофимович, выпускник гимназии Щучина:

Очень приятно присутствовать на этом мероприятии, потому что непреодолимое количество положительных эмоций. Очень приятно, когда ребята из Лиды приветствовали нас, когда мы шли по дорожке. Это было безумно круто. И, конечно, большая честь присутствовать вместе со всеми выпускниками на республиканском звонке, поэтому я очень благодарен всем.

Елена Кочерго, учитель математики гимназии № 2 Минска:

Мне очень приятно быть на такой линейке вместе со своими выпускниками, потому что та награда, которую я сегодня получила, заработана и мной, и детьми, и родителями, и коллегами, которые вместе со мной работали на протяжении многих лет. Кульминация праздника достойна стен величественного Лидского замка. Они повидали немало судьбоносных исторических событий, пиров и свадеб. Сегодня не менее значимый повод. Участникам предложили путешествие в прошлое: вспомнить свои корни и своих героев, гордится современными достижениями. Награждение лучших выпускников, классных руководителей, завораживающий школьный вальс и вот он, самый трогательный момент вечера – последний звонок.