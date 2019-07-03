«Сегодня со мной пришли мои внуки». Наталья Кочанова вместе со своей семьёй возложила цветы к обелиску на площади Победы 

Новости Беларуси. День Независимости отмечают в Беларуси. Одним из важнейших событий этих дней стала общенародная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К эстафете масштабного проекта, старт которому дали юные белорусы, подключаются все больше людей. Всю эту неделю молодежь, общественность, политики и спортсмены несут цветы к подножию монументов и вспоминают тех, кто как мог приближал победный май 1945-го. Ни один военный мемориал не остался забытым.
Особенно много цветов – у подножия обелиска на площади Победы в Минске. Накануне вечером его украсил еще один букет красных роз, который вместе со своей семьей принесла глава Администрации Президента. Рядом с Натальей Кочановой – ее внуки. И, как подчеркнула Наталья Ивановна, значение этой акции сложно переоценить, особенно для молодого поколения, которое должно знать истинную правду о тех событиях.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Конечно, мы должны помнить, мы должны чтить. Я рада тому, что, например, сегодня со мной пришли мои внуки. Мне хочется им всякий раз рассказать, чтобы они ценили и понимали то, чему мы должны быть благодарны вообще в этой жизни.
Когда молодежь, молодые ребята, девушки, юноши это чувствуют, это понимают, это очень важно.
Эта память останется с нами навсегда в наших сердцах, наших душах, и она передастся новому молодому поколению. И это мы сегодня видим, потому что эта инициатива – прийти на места захоронения – исходит от нашей молодежи. Это замечательно, это будущее наше.