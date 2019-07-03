«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс!

Ровно через неделю журналисты снова наведались в подвал. Трупы крыс лежали на тех же местах и продолжали разлагаться.

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Третий контрольный заход через месяц – съёмочная группа нашей программы снова вступает на тропу войны с крысами. В знакомом подвале не изменилось ровным счётом ничего! Корреспонденты СТВ забеспокоились и о собственном здоровье.

Корреспондент СТВ:

А тебя покусали блохи?

Оператор СТВ:

Я пока не чувствую в работе.