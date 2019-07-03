«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс!
В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс!
В ЖЭУ поклялись – утилизируют крысиную армию в считаные часы.
Ровно через неделю журналисты снова наведались в подвал. Трупы крыс лежали на тех же местах и продолжали разлагаться.
«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки
Третий контрольный заход через месяц – съёмочная группа нашей программы снова вступает на тропу войны с крысами. В знакомом подвале не изменилось ровным счётом ничего! Корреспонденты СТВ забеспокоились и о собственном здоровье.
Корреспондент СТВ:
А тебя покусали блохи?
Оператор СТВ:
Я пока не чувствую в работе.
На крики испуганных телевизионщиков тут же сбежались местные жители. Они подтвердили горькую догадку: после выхода сюжета в эфир в их жизни ничего не поменялось.
Сергей Трофимов:
Видно, их траванули там, но всё равно тушки валяются в подвале. Запах страшный! Не только крысы, там и коты – развелось столько! И блох! Не опрыскав предварительно репеллентом себе ноги, в подвал ходить страшно!
Закончится ли война жильцов против грызунов и когда проснутся коммунальщики – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий!