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«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург

03 июля 2019 10:09
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В мае на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились соседи жильцов зловонного дома на Розы Люксембург. Людей атаковали полчища крыс!

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург-1

В ЖЭУ поклялись – утилизируют крысиную армию в считаные часы. 

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург-4

Ровно через неделю журналисты снова наведались в подвал. Трупы крыс лежали на тех же местах и продолжали разлагаться. 

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Третий контрольный заход через месяц – съёмочная группа нашей программы снова вступает на тропу войны с крысами. В знакомом подвале не изменилось ровным счётом ничего! Корреспонденты СТВ забеспокоились и о собственном здоровье.

Корреспондент СТВ:
А тебя покусали блохи?

Оператор СТВ:
Я пока не чувствую в работе.

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург-7

На крики испуганных телевизионщиков тут же сбежались местные жители. Они подтвердили горькую догадку: после выхода сюжета в эфир в их жизни ничего не поменялось.

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург-10

Сергей Трофимов:
Видно, их траванули там, но всё равно тушки валяются в подвале. Запах страшный! Не только крысы, там и коты – развелось столько! И блох! Не опрыскав предварительно репеллентом себе ноги, в подвал ходить страшно!

«Не опрыскав репеллентом ноги, в подвал ходить страшно!» Что изменилось в многоэтажке с крысами на Розы Люксембург-13

Закончится ли война жильцов против грызунов и когда проснутся коммунальщики – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий!

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Максим Сахаров # Сергей Трофимов

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