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«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?

03 июля 2019 10:09
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Два месяца назад жители одного из домов на улице Розы Люксембург обратились в редакцию программы «Добро пожаловаться» с мольбой о помощи.

«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?-1

Невыносимая вонь, которую люди не могли больше терпеть, выживала из собственных квартир. Когда отчаявшиеся жильцы вскрыли пол, обнаружили целый бассейн из отходов канализации.

«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?-4

«Черви, мухи» и «Запах сырости, гнилья и фекалий». Люди живут над бассейном с отходами канализации

Когда уровень зловонной жижи достиг критической отметки, люди оборвали телефон коммунальщикам! Но на выручку тогда им никто не пришёл. В интервью нашей программе сотрудники ЖЭУ практически расписались в собственном бессилии.

Спустя два месяца журналисты направляются с проверкой. И с ходу рапортуют: зловонного смрада как не бывало! По словам жителей дома, коммунальщики сдержали обещание и заменили канализационную трубу.

«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?-7

Жительница дома по улице Розы Люксембург:
Я видела сюжет. Там, оказывается, в подвале ужас ужасный происходил! Воняло, был период – был запах такой перед тем, как стали раскапывать трубы. Сейчас хорошо всё. Я надеюсь, что у соседей снизу тоже всё хорошо.

«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?-10

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Максим Сахаров

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