«В подвале ужас ужасный происходил» Чем закончилась история о затопленном отходами канализации доме?

Два месяца назад жители одного из домов на улице Розы Люксембург обратились в редакцию программы «Добро пожаловаться» с мольбой о помощи.

Невыносимая вонь, которую люди не могли больше терпеть, выживала из собственных квартир. Когда отчаявшиеся жильцы вскрыли пол, обнаружили целый бассейн из отходов канализации.

Спустя два месяца журналисты направляются с проверкой. И с ходу рапортуют: зловонного смрада как не бывало! По словам жителей дома, коммунальщики сдержали обещание и заменили канализационную трубу.

Когда уровень зловонной жижи достиг критической отметки, люди оборвали телефон коммунальщикам! Но на выручку тогда им никто не пришёл. В интервью нашей программе сотрудники ЖЭУ практически расписались в собственном бессилии.

Жительница дома по улице Розы Люксембург:

Я видела сюжет. Там, оказывается, в подвале ужас ужасный происходил! Воняло, был период – был запах такой перед тем, как стали раскапывать трубы. Сейчас хорошо всё. Я надеюсь, что у соседей снизу тоже всё хорошо.