В Беларуси по подозрению в шпионаже задержали гражданина Польши

Новости Беларуси. 25 марта стало известно, что по подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 марта стало известно, что по подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий сразу несколько польских дипломатов. Об этом проинформирован МИД – сообщили в Комитете госбезопасности Беларуси.