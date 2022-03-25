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В Беларуси по подозрению в шпионаже задержали гражданина Польши

25 марта 2022 17:30
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Новости Беларуси. 25 марта стало известно, что по подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси по подозрению в шпионаже задержали гражданина Польши-1

Сообщается, что в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий сразу несколько польских дипломатов. Об этом проинформирован МИД – сообщили в Комитете госбезопасности Беларуси.

# КГБ Беларуси # общество # Фотофакт

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