«Сегодня не место предателям, болтунам». Генпрокурор Беларуси о новых специалистах

Быть образцом неподкупности и моральной чистоты – одна из строк клятвы. В Генпрокуратуре требования к сотрудникам особые. До принятия присяги будущие прокуроры прошли собеседование и сдали экзамен. Ведь случайных людей на госслужбе быть не должно.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня не место предателям, болтунам, двуручникам. Каждый из них, кто приходит на службу в органы прокуратуры, как и в любую другую структуру, проходит специальную проверку. Люди понимают, на что они идут. И вы сегодня видите лица молодых работников – все они осознанно пришли служить. Их жизнь, жизнь взрослых людей, поделилась на до и после этого дня, когда они приняли на себя присягу. Присяга – это не просто слова, это моральное обязательство перед всеми нами, перед родными, близкими – честно выполнять свой долг.