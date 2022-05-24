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«Сегодня не место предателям, болтунам». Генпрокурор Беларуси о новых специалистах

24 мая 2022 10:43
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Новости Беларуси. Новое пополнение в прокуратуре. На площади Государственного флага 35 молодых специалистов приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Быть образцом неподкупности и моральной чистоты – одна из строк клятвы. В Генпрокуратуре требования к сотрудникам особые. До принятия присяги будущие прокуроры прошли собеседование и сдали экзамен. Ведь случайных людей на госслужбе быть не должно.  

«Сегодня не место предателям, болтунам». Генпрокурор Беларуси о новых специалистах-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Сегодня не место предателям, болтунам, двуручникам. Каждый из них, кто приходит на службу в органы прокуратуры, как и в любую другую структуру, проходит специальную проверку. Люди понимают, на что они идут. И вы сегодня видите лица молодых работников – все они осознанно пришли служить. Их жизнь, жизнь взрослых людей, поделилась на до и после этого дня, когда они приняли на себя присягу. Присяга – это не просто слова, это моральное обязательство перед всеми нами, перед родными, близкими – честно выполнять свой долг.  

«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага (тут подробнее).  

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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