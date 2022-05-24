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«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество

24 мая 2022 10:06
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Витебская область и Республика Крым планируют расширить экономические связи. Дорожную карту сотрудничества между регионами обсуждали 24 мая в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество-1

Перспективных направлений сразу несколько: от экономического и логистического до культурного сотрудничества. Сегодня Крым готов предоставить свои порты, чтобы расширить рынки сбыта нашей продукции в те страны, которые в этом заинтересованы. А это Ближний Восток, Северная Африка. Среди точек соприкосновения и туристическая отрасль. Каждый год отдых на полуострове популярен среди белорусов.  

«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество-4

Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации:  
Основные направления мы обозначили. Это, конечно же, экономическое сотрудничество. Оно сегодня востребовано с учетом разрыва многочисленных цепочек – производственных, логистических и прочих с западными странами. Но мы привыкли к таким оборотам в своей истории, поэтому мы сразу выстраиваем надежные и взаимовыгодные связи между теми предприятиями, которые в этом заинтересованы.  

«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество-7

Представители республики также заинтересованы в поставках мясомолочной продукции витебских предприятий. В частности, консервов, тушенки, а также детского питания.  

# Беларусь-Россия # общество # Георгий Мурадов # Фотофакт

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