«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество

Витебская область и Республика Крым планируют расширить экономические связи. Дорожную карту сотрудничества между регионами обсуждали 24 мая в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективных направлений сразу несколько: от экономического и логистического до культурного сотрудничества. Сегодня Крым готов предоставить свои порты, чтобы расширить рынки сбыта нашей продукции в те страны, которые в этом заинтересованы. А это Ближний Восток, Северная Африка. Среди точек соприкосновения и туристическая отрасль. Каждый год отдых на полуострове популярен среди белорусов.

Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации:

Основные направления мы обозначили. Это, конечно же, экономическое сотрудничество. Оно сегодня востребовано с учетом разрыва многочисленных цепочек – производственных, логистических и прочих с западными странами. Но мы привыкли к таким оборотам в своей истории, поэтому мы сразу выстраиваем надежные и взаимовыгодные связи между теми предприятиями, которые в этом заинтересованы.