Лилия Ананич: то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, – уже на грани войны и мира

Главные цели форума – объединение усилий международного сообщества по защите исторической памяти, а также обмен опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма. Во время заседания участники рабочей группы утвердили программу проведения тематических секций конференции, а также обсудили вопросы участия зарубежных представителей.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будем вести разговор об очень серьезных темах, которые сегодня не просто наши фундаментальные ценности, не просто достояние Республики Беларусь. Сегодня историческая память и то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, в отношении фальсификации исторической памяти, – уже на грани войны и мира.