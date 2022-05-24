Прямой эфир

Лилия Ананич: то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, – уже на грани войны и мира

24 мая 2022 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Историческая память. Великая Победа, добытая единством». Тематическая международная парламентская конференция пройдет в Минске 14-15 июня. Заседание рабочей группы по подготовке мероприятия прошло 24 мая в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лилия Ананич: то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, – уже на грани войны и мира-1

Главные цели форума – объединение усилий международного сообщества по защите исторической памяти, а также обмен опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма. Во время заседания участники рабочей группы утвердили программу проведения тематических секций конференции, а также обсудили вопросы участия зарубежных представителей.  

Лилия Ананич: то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, – уже на грани войны и мира-4

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Будем вести разговор об очень серьезных темах, которые сегодня не просто наши фундаментальные ценности, не просто достояние Республики Беларусь. Сегодня историческая память и то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, в отношении фальсификации исторической памяти,  уже на грани войны и мира.  

Лилия Ананич: то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, – уже на грани войны и мира-7

К участию в конференции приглашены парламентские делегации из стран – бывших республик СССР, представители государственных органов, научного и экспертного сообществ.  

# Год исторической памяти # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество
24 мая 2022 10:06

«Основные направления мы обозначили». Витебская область и Крым будут расширять сотрудничество

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе
24 мая 2022 09:35

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?
24 мая 2022 09:22

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?