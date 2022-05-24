Лилия Ананич: то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, – уже на грани войны и мира
Новости Беларуси. «Историческая память. Великая Победа, добытая единством». Тематическая международная парламентская конференция пройдет в Минске 14-15 июня. Заседание рабочей группы по подготовке мероприятия прошло 24 мая в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные цели форума – объединение усилий международного сообщества по защите исторической памяти, а также обмен опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма. Во время заседания участники рабочей группы утвердили программу проведения тематических секций конференции, а также обсудили вопросы участия зарубежных представителей.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будем вести разговор об очень серьезных темах, которые сегодня не просто наши фундаментальные ценности, не просто достояние Республики Беларусь. Сегодня историческая память и то, что происходит в мире в отношении нашей Победы, в отношении фальсификации исторической памяти, – уже на грани войны и мира.
К участию в конференции приглашены парламентские делегации из стран – бывших республик СССР, представители государственных органов, научного и экспертного сообществ.