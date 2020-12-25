«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока

Новости Беларуси. Идею трансконтинентального автопробега от Бреста до Владивостока обсудили 25 декабря в посольстве России в Минске. Общественно-патриотический маршрут намерены преодолеть весной 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто путешествие, а нравственно-образовательный тур. Участники акции планируют остановки в крупных городах и знаковых местах, где будут организованы не только экскурсионные программы.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Заинтересованы министерства Республики Беларусь и России. Изначально еще, в преддверии 75-летия Великой Победы, договорились организовать путешествие на поезде по маршруту Брест – Владивосток. И замысел был такой, что десятки-десятки молодых белорусов, молодых россиян вместе, единым поездом, единой командой побывают примерно в 20 крупнейших областных центрах и городах Беларуси и России.

Важно, чтобы этот пробег не стал формальным, чтобы была возможность общения с ветеранами, чтобы это был разговор о великом подвиге, но чтобы это был разговор не протокольный, не формальный, что называется, не заученный, а от души. Чтобы те совсем юные граждане, которые придут на эти встречи, видели тех, кто постарше, видели ветеранов и для себя делали выводы.