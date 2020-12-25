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«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока

25 декабря 2020 17:16
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Новости Беларуси. Идею трансконтинентального автопробега от Бреста до Владивостока обсудили 25 декабря в посольстве России в Минске. Общественно-патриотический маршрут намерены преодолеть весной 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока-1

Это не просто путешествие, а нравственно-образовательный тур. Участники акции планируют остановки в крупных городах и знаковых местах, где будут организованы не только экскурсионные программы.

«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока-4

Главная задача турне-марафона – пробудить память о Великой Отечественной войне, взглянуть на реалии в контексте истории и сплотиться братским народам.

«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока-7

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Заинтересованы министерства Республики Беларусь и России. Изначально еще, в преддверии 75-летия Великой Победы, договорились организовать путешествие на поезде по маршруту Брест – Владивосток. И замысел был такой, что десятки-десятки молодых белорусов, молодых россиян вместе, единым поездом, единой командой побывают примерно в 20 крупнейших областных центрах и городах Беларуси и России.

Важно, чтобы этот пробег не стал формальным, чтобы была возможность общения с ветеранами, чтобы это был разговор о великом подвиге, но чтобы это был разговор не протокольный, не формальный, что называется, не заученный, а от души. Чтобы те совсем юные граждане, которые придут на эти встречи, видели тех, кто постарше, видели ветеранов и для себя делали выводы.

«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока-10

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, учредитель благотворительного фонда:
Я лично не единожды посещал автопробеги «За единую Беларусь». И у нас родилась такая мечта – провести в поддержку слов главы государства Александра Григорьевича Лукашенко автопробег «За единое Отечество» от Бреста до Владивостока. Сегодня мы обсуждаем формат.

Мы должны показать всему миру наше единение. Мы должны объяснить нашим детям, молодежи, да и просто многие граждане не знают о том, что сегодня существует Союзное государство России и Беларуси, сказать о тех интеграционных процессах, которые здесь происходят, о тех плюсах огромных, бонусах, которые имеют граждане Союзного государства.

«Сегодня мы обсуждаем формат». Дмитрий Мезенцев и Алексей Талай об идее автопробега от Бреста до Владивостока-13

В ближайшее время координационный штаб марафона разработает план и детали трансконтинентального путешествия.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Алексей Талай # Фотофакт

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