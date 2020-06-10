«Это именно то место, где я должен быть, страна, к которой лежит моя душа». История американца, который переехал в Беларусь

«Хорошо там, где нас нет» – эта фраза вряд ли подойдет герою нашего сюжета. Калеб Мардин – уроженец далекого запада, объехал полмира и остановился на Синеокой. О Беларуси американец узнал еще в начальной школе на уроках географии, с тех пор мечта увидеть страну рек и озер своими глазами, а не со страниц учебников, не покидала парня.

Калеб Мардин:

Впервые я прилетел в Минск в марте прошлого года. На тот момент у меня уже было много друзей со всей Беларуси: из Гродно, Бреста и Могилева. Живя в Штатах, я онлайн преподавал английский для русскоязычных людей, так мы все и познакомились.

Калеб рассказывает, что в первую очередь его восхитила красота и чистота белорусской природы. Полюбилась и атмосфера старинных улочек. Но все же в числе его фаворитов остались парк Победы и оживленный центр – Немига.

Калеб Мардин:

Здесь я отдыхаю душой и телом, в парке очень спокойно, особенно когда погода хорошая, как сейчас. Я всегда гуляю по этим тропинкам под музыку, в такие моменты мне кажется, что для счастья большего и не нужно. А в целом, мне, вообще, очень нравится белорусская столица, она полна возможностей, в городе всегда есть чем себя занять. И, конечно, люди, приятно, что все очень добрые и дружелюбные, даже к иностранцам, которых они видят впервые.

С тех пор Калеб подарил свою душу и сердце Беларуси. Объяснять родителям, почему их сын уехал искать свое счастье именно сюда, за тысячу километров от дома, было просто. Семья поняла и приняла выбор Калеба, ведь самое главное в жизни – следовать за мечтой и найти себя. Калеб Мардин:

Мне очень нравится Беларусь. Это прекрасная страна и, естественно, девушки, здесь они невероятно красивые. Второе – я чувствую какую-то связь с Беларусью, мне кажется, это именно то место, где я должен быть, страна, к которой лежит моя душа.

Учитель стал учеником. В этом году Калеб поступил на факультет русского языка в один из столичных университетов. Калеб Мардин:

Прямо сейчас я в процессе зачисления в ряды студентов этого университета. Я очень хочу выучить русский, чтобы свободно общаться со своими друзьями и на их языке тоже. А самостоятельно это сделать в разы тяжелее, потому что, например, сейчас мне даже трудно поприветствовать кого-то. «Здравствуйте!», – невероятно сложное в произношении слово, поэтому я всегда вынужден искать ему синоним, чтобы быть чуточку вежливее. Не могу же я, например, в магазине незнакомцу говорить: «Привет!»