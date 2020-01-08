Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец
Новости Беларуси. Личные приемы граждан позволяют совершенствовать законодательство, а также помогают решить конкретные проблемы обратившихся. 8 января вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко выслушал граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После приема он отметил, что помочь человеку, который пришел за содействием, первое правило управленца. Однако действовать необходимо исключительно в законодательном поле.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Любое решение надо принимать в законодательном поле, потому что склонность любого человека, чтобы было выгодно ему. Нет. Надо, чтобы было выгодно и соседу. И в этом сложность иногда при принятии тех или иных решений. Но в любом случае мы должны придерживаться первого правила: надо сделать все возможное в рамках законодательства, чтобы помочь человеку. И если нельзя помочь, если он в чем-то не прав, давай об этом говорить прямо, чтобы он понимал, или подсказать путь, как решить.
Совет Республики продолжит в январе проводить приемы граждан. 9 января можно задать вопрос председателю постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаилу Русому. К Наталье Кочановой – председателю Совета Республики – есть возмоность обратиться в пятницу, 10 января. Приемы будут организованы в Минске по адресу Кирова, 49.