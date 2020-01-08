Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Любое решение надо принимать в законодательном поле, потому что склонность любого человека, чтобы было выгодно ему. Нет. Надо, чтобы было выгодно и соседу. И в этом сложность иногда при принятии тех или иных решений. Но в любом случае мы должны придерживаться первого правила: надо сделать все возможное в рамках законодательства, чтобы помочь человеку. И если нельзя помочь, если он в чем-то не прав, давай об этом говорить прямо, чтобы он понимал, или подсказать путь, как решить.