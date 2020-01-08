Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы

Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь памяти в 482 ступеньки – место историческое. В одном из главных сражений за освобождение нашей страны в июле 1944-го 150-тысячная группировка гитлеровских войск была окружена и разгромлена. Спустя 23 года в память начали строить Курган Славы. И вот уже 16 лет шефствует над этим мемориальным комплексом ФПБ. За это время дважды провели масштабную реконструкцию.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы на Кургане Славы. Вы знаете, сколько профсоюзы уделяют много внимания. В предыдущие годы была проведена достаточно масштабная реставрация. В прошлом году мы установили легендарный штурмовик Великой Отечественной Ил-2. Таким образом, мы пополнили выставку музея военной техники под открытым небом. На этот год мы также запланировали установку легендарной «Катюши».

В планах и появление новой аллеи, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев, а также создадут виртуальный музей с аудиогидом.