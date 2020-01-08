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Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы

08 января 2020 11:08
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Новости Беларуси. Отдать дань памяти. Профсоюзы, ветераны и молодежь возложили цветы к символу подвига народа в Великой Отечественной – Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, три общественные организации положили начало мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы у настоящего символа Беларуси.

Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы -1

Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы -3

Путь памяти в 482 ступеньки – место историческое. В одном из главных сражений за освобождение нашей страны в июле 1944-го 150-тысячная группировка гитлеровских войск была окружена и разгромлена. Спустя 23 года в память начали строить Курган Славы. И вот уже 16 лет шефствует над этим мемориальным комплексом ФПБ. За это время дважды провели масштабную реконструкцию.

Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы -6

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы на Кургане Славы. Вы знаете, сколько профсоюзы уделяют много внимания. В предыдущие годы была проведена достаточно масштабная реставрация. В прошлом году мы установили легендарный штурмовик Великой Отечественной Ил-2. Таким образом, мы пополнили выставку музея военной техники под открытым небом. На этот год мы также запланировали установку легендарной «Катюши».

В планах и появление новой аллеи, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев, а также создадут виртуальный музей с аудиогидом.

Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы -9

Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы -11

Путь памяти в 482 ступеньки. Профсоюзы, ветераны и молодёжь возложили цветы к Кургану Славы -13

# Великая Отечественная война # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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