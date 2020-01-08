«Это ладонь Божья». Что нельзя класть на стол и почему на нём всегда должен быть хлеб

Иван Крук, этнокультуролог:

Почему на наш белорусский стол нельзя положить шапку? Если зайдем в деревенский дом и встанем рядом с красным углом, то мы там увидим иконы: где-то Дева Мария, где-то Иисус Христос. В Могилевщине это будет Николай Чудотворец. Он был на уровне Бога. Здесь красный угол (показывает на правое плечо – ред.). А здесь стол (показывает перед собой – ред.). Наш семейный стол – это ладонь Божья. Правило семейного стола, не только праздничного – он никогда не должен быть голым. И если вы хотите, чтобы в вашем доме было счастье, благосостояние, чтобы всегда заходили гости, и всегда было, чем их встретить, на столе каждый день на льняном рушнике должна лежать буханка хлеба.