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«Это ладонь Божья». Что нельзя класть на стол и почему на нём всегда должен быть хлеб

08 января 2020 11:50
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Почему на стол нельзя класть шапку и что, наоборот, должно всегда быть на столе? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этнокультуролог – Иван Крук.

«Это ладонь Божья». Что нельзя класть на стол и почему на нём всегда должен быть хлеб -1

Иван Крук, этнокультуролог:
Почему на наш белорусский стол нельзя положить шапку? Если зайдем в деревенский дом и встанем рядом с красным углом, то мы там увидим иконы: где-то Дева Мария, где-то Иисус Христос. В Могилевщине это будет Николай Чудотворец. Он был на уровне Бога. Здесь красный угол (показывает на правое плечо – ред.). А здесь стол (показывает перед собой – ред.). Наш семейный стол – это ладонь Божья. Правило семейного стола, не только праздничного – он никогда не должен быть голым. И если вы хотите, чтобы в вашем доме было счастье, благосостояние, чтобы всегда заходили гости, и всегда было, чем их встретить, на столе каждый день на льняном рушнике должна лежать буханка хлеба.

# Культурные традиции # общество # Иван Крук

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