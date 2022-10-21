Сделать столицу чище и краше. Мингорсовет совместно с молодёжью очистили Александровский сквер

Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета совместно с молодежью привели в порядок Александровский сквер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Очистили от листвы пешеходные дорожки, зеленую зону.

Три десятка человек работали в одном ритме: слаженно и оперативно. Кстати, участвовать в субботниках для депутатского корпуса – традиция. Ежегодно благоустраивают парки и скверы. Основная цель – сделать Минск еще чище и краше. Место проведения выбрано неслучайно – Александровский сквер расположен в центре города и является любимым местом для отдыха горожан.

Луиза Полудницина, представитель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Впервые видеть, как наш состав полностью собрался и начал работать конкретно на благо города, это действительно помогает сдружить нас за пределами коллектива, какого-то стола официального.

Анастасия Капралова, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Уже сегодня отучилась, на час сходила на работу и сейчас просто завершить этот день в таком красивом сквере, в рабочей атмосфере.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Быть жителем города Минска – это не только получение каких-то благ, но и большая ответственность. Ответственность горожан перед своим городом. И поэтому депутаты Минского городского Совета вышли на так называемый субботник, чтобы убрать сквер. Причем с нами сегодня как раз работают и наши молодые коллеги – Молодежный совет.