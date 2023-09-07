Сделали из своего дома арт-объект. Побывали в гостях у белорусов, которые создали необычный дизайн

Сделать из своего дома арт-объект, держать необычных животных или птиц, или выращивать экзотику на своем огороде. В Минской области проживает более полутора миллионов человек. У каждого свое увлечение и хобби, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Как семья из Смолевичского района собрала у себя на участке разные страны мира и создала дом, которые переплетает в себе культуры разных стран и эпох.

Индия, Китай, Камбоджа и Греция. И это не карта мира. Кусочки разных стран можно увидеть в Смолевиском районе. Александр Волочко вместе с женой Анной из своего семейного гнезда сделали красоту. Глаз не отвести. А у самих хозяев душа радуется.

Александр Волочко:

Жили мы раньше в Минске. Этот дом достался родителям, они у меня родом из Хойников. Когда переехали сюда, отец сказал, что здесь почти город. А мне, поскольку я в Минске и очень хотел жить за городом, это очень понравилось. Сама идея воплотить какие-то новые идеи, связанные с архитектурой, с искусством, живописью, дизайном сада, это те веяния, которые связаны с моей историей пребывания в каких-то странах, с какими-то фантазиями, связаны в том числе и с научной работой. Мы с женой научные сотрудники, оба профессора. Она в области методики преподавания языков, я чисто технарь, связан с технологиями создания новых материалов.

Семейная пара – заядлые путешественники: где только ни были и чего только ни видели. Впечатлений не на один том. Побывали уже в более чем 40 странах. Так и пришла идея из каждого воспоминания сплести международную картину у себя на приусадебном участке. Колорит дома не только в архитектуре и красках, а еще звуках. Так семья Волочко встречала нашу съемочную группу.

Влада Родовская, корреспондент:

Каждый арт-объект на территории дома тематический, посвящен разным странам. Например, эту беседку хозяева создали под впечатлением после поездки в Индию. На ней аутентичная живопись грамотно сочетается с самобытными элементами архитектуры.

Большая часть экспонатов – дело рук хозяина. Помогали друзья-архитекторы и деятели искусства. Главная задумка – это не только соединить несоединимое, например, противоположные культуры, а еще разные материалы. Камень, дерево, металл – все играет в симбиозе. За лето – до 50 штук. Как вырастить вкусные арбузы на своем участке – подробности здесь. Александр Волочко:

Здесь много вещей реализовано из различных материалов, начиная от металлических, кованых вещей, это тематика, посвященная Китаю. Здесь много драконов, много их символов. Здесь водопадик небольшой. Сами идеи мне чаще всего приходят из моей профессиональной деятельности, связанной с новыми материалами. Как их воплотить в целом в виде каких-то скульптур, других арт-объектов. Это самое главное, как это реализовать, поскольку для меня человек, который связан с какими-то фантазиями, мне проще потом создать что-то в том же материаловедении, технологиях.

Из последнего, что так впечатлило семью, Камбоджа. А именно храм Ангкор-Ват. Ему и посвятили беседку в саду. Крышу держат колонны в форме слонов, а камень, который лежал у дома, превратился в арт-объект с буддистским мотивом. Александр Волочко:

Эта тематика посвящена прекрасной стране Камбоджа. Храму Ангкор-Ват. Столько скульптур и арт-объектов я еще не видел, три дня мы по этому затерянному городу ездили и все не пересмотрели. Здесь сама беседка. Слон – это символ Индии и Камбоджи, здесь скульптура сделана из натурального камня на мотив буддистский. Он был на улице, долго ждал своего технического решения, первоначально была идея положить его на воду, под вид слонов. Она и здесь вписалась. Я случайно увидел, что продавали рифленые обои, у меня сразу возникла идея покрыть их лаком, сделать твердыми, потом уже специальный раствор приготовить, сделать мраморные скульптуры. Со слонами намного проще, она меня и поразила, когда я только вошел в храм Ангкор-Ват, там у них такая композиция из трех слонов, это по сути символ Камбоджи. Они у основания держат фрукты, атрибуты, которые связаны с растительностью. А сама беседка с их полуколоннами, символами, все организовано вручную. Причем это не как обычно я из глины вылепливаю, потом снимается форма, это все с помощью моего друга мы здесь сделали такую композицию. Здесь изображен сам храм Ангкор-Ват, маленький буддист сидит. Как воспоминание о заброшенном храме среди джунглей, переплетенных баобабами. А вот хозяйка Анна Михайловна часто как преподаватель бывает в Поднебесной. Поэтому тема Китая здесь хорошо просматривается. Именно Анна Михайловна создает комфорт и уют внутри этого яркого дома. Каждая комната дышит культурой разных стран.