Сделала осознанно в 50 лет. Может ли татуировка символизировать новое начало?

Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, было ли это вашим свободным решением сделать себе татуировку?

Елена Зыль, сделала тату в 50 лет:

Да, я ее сделала в 50 лет осознанно, для меня она значит очень много. Я ни одной минуты не пожалела, что ее сделала. Каждый раз, когда я на нее гляжу, говорит мне только о том, что только вперед.