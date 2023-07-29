Сделала осознанно в 50 лет. Может ли татуировка символизировать новое начало?
Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, было ли это вашим свободным решением сделать себе татуировку?
Елена Зыль, сделала тату в 50 лет:
Да, я ее сделала в 50 лет осознанно, для меня она значит очень много. Я ни одной минуты не пожалела, что ее сделала. Каждый раз, когда я на нее гляжу, говорит мне только о том, что только вперед.
Елена Зыль:
Я вылетела, как эта птица, в новую яркую жизнь, оставив позади самое плохое. Для меня это символ.
Наталья Надольская:
Тот самый символ переходного периода в жизни?
Елена Зыль:
Возможно, переходного. У меня была тяжелая болезнь мужа, тяжелый год, мое 50-летие. Когда это завершилось победой над всем – болезнями, вообще над всем, я поняла, что мне нужно выразиться. Я еще, может, и металась, но оно спонтанно – раз, я хочу татуировку. Ехала я за маленькой, но когда приехала, понимаю: не хочу маленькую.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
То есть вы хотите сказать, что эта татуировка для вас выполняет функцию напоминания об этих событиях?
Елена Зыль:
Она является не напоминанием, а том, как может человек перерасти в другого, то, что у меня новое «я». Я на самом деле говорю, что до 50-ти и сейчас – это новая «я».
Наталья Надольская:
Елена, вы будете останавливаться на достигнутом?
Елена Зыль:
На данный момент я не собираюсь, но знаю одно – если будет эмоциональный взрыв, будь то положительный либо отрицательный, я не скажу, что нет. На данный момент нет. Мне достаточно, красиво.
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