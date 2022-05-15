«Сделали грязные дела моими руками». Курьер, который забирал деньги у обманутых пенсионеров, рассказал правду
Новости Беларуси. С конца марта в Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Попавшихся на обман пенсионеров уже сотни по всей стране, а ущерб исчисляется миллионами рублей.
Как не стать жертвой циничного «развода», разбирался специальный корреспондент СТВ Сергей Шуманский.
Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:
С конца марта до настоящего времени зафиксировано 123 факта таких мошенничеств, где престарелые граждане передали значительные суммы денег курьерам. По 86 преступлениям в настоящее время установлены подозреваемые лица. В основном всегда фигурирует сумма 50 тысяч рублей белорусских. Но вместе с тем после этого, если потерпевший говорит, что такой суммы денег нет, начинается опрос, какая есть сумма денег и так далее.
Сама мошенническая схема далеко не новая для правоохранителей, но с развитием IT-технологий появились свои нюансы. Например, определить точное месторасположение и номер, с которого звонят злоумышленники, практически нереально. Соответственно, выйти на непосредственных организаторов преступлений пока не удается. Зато курьеров задерживают очень даже успешно.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
Благодаря слаженной работе правоохранителей по подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств уже задержаны более 20 граждан. Ими оказались белорусы в возрасте от 16 до 34 лет, а также четыре гражданина России. Большинство из задержанных нигде не работали, некоторые ранее судимы за хулиганство и незаконный оборот запрещенных веществ.
В последнее время организаторы телефонных мошенничеств все чаще сами «сливают» в милицию данные курьеров, чтобы не делиться с ними преступным доходом. Оно и понятно, ведь посреднику полагается 10 % от суммы, которую удалось выманить у потерпевших. Гораздо проще сдать неугодного работника правоохранителям сразу после того, как вся сумма была переведена на счет его куратора.
Я искал работу, нашел в Telegram, искал подработку себе. Сразу ничего не сказали, просто сказали, что поработай, пару заказов, а там заплатим нормально. Меня уже ждали, я приходил, забирал просто пакет и уходил. Люди уже были в возрасте. Бабушки в возрасте. Те люди, которые меня взяли на работу, которые кинули, которые сделали эти грязные дела моими руками, – ну, желаю, чтобы им побольше дали, чем мне, допустим, дадут.
Детей просят собрать все деньги, которые есть дома. Что нужно знать родителям о схеме мошенничества? Читайте здесь.