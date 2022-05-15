«Сделали грязные дела моими руками». Курьер, который забирал деньги у обманутых пенсионеров, рассказал правду

Новости Беларуси. С конца марта в Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Попавшихся на обман пенсионеров уже сотни по всей стране, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Как не стать жертвой циничного «развода», разбирался специальный корреспондент СТВ Сергей Шуманский.

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:

С конца марта до настоящего времени зафиксировано 123 факта таких мошенничеств, где престарелые граждане передали значительные суммы денег курьерам. По 86 преступлениям в настоящее время установлены подозреваемые лица. В основном всегда фигурирует сумма 50 тысяч рублей белорусских. Но вместе с тем после этого, если потерпевший говорит, что такой суммы денег нет, начинается опрос, какая есть сумма денег и так далее.

Сама мошенническая схема далеко не новая для правоохранителей, но с развитием IT-технологий появились свои нюансы. Например, определить точное месторасположение и номер, с которого звонят злоумышленники, практически нереально. Соответственно, выйти на непосредственных организаторов преступлений пока не удается. Зато курьеров задерживают очень даже успешно.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

Благодаря слаженной работе правоохранителей по подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств уже задержаны более 20 граждан. Ими оказались белорусы в возрасте от 16 до 34 лет, а также четыре гражданина России. Большинство из задержанных нигде не работали, некоторые ранее судимы за хулиганство и незаконный оборот запрещенных веществ.

В последнее время организаторы телефонных мошенничеств все чаще сами «сливают» в милицию данные курьеров, чтобы не делиться с ними преступным доходом. Оно и понятно, ведь посреднику полагается 10 % от суммы, которую удалось выманить у потерпевших. Гораздо проще сдать неугодного работника правоохранителям сразу после того, как вся сумма была переведена на счет его куратора.