Детей просят собрать все деньги, которые есть дома. Что нужно знать родителям о схеме мошенничества?

Новости Беларуси. С конца марта в Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги. Такая схема не новая, но до сих пор работает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Попавшихся на обман пенсионеров уже сотни по всей стране, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Как не стать жертвой циничного «развода», разбирался специальный корреспондент СТВ Сергей Шуманский. Эта женщина тоже стала жертвой мошенников. 10 мая на ее домашний телефон позвонила девушка, якобы внучка. Вся в слезах. А дальше – по отработанной схеме. ДТП, больница, следователь и потерпевшие, которые просят денег. В итоге пенсионерка отдала курьеру все, что копила долгие годы. И самое интересное, накануне она неоднократно слышала о таких разводах.

Читала, знала и говорила: «Ой, какие лохи. Ну как это так? Ну как это можно так?» Про аварии эти читала. Для меня это 2 000. Все, что могла, уходя на пенсию. Вот это мои денежки. Все, теперь я пустая, ничего у меня нет. Вернуть свои кровные посчастливилось далеко не всем потерпевшим. Согласно материалам уголовных дел, курьеры, как правило, переводят деньги на электронные кошельки либо приобретают криптовалюту. А это значит, что следы сбережений доверчивых пенсионеров навсегда теряются в Сети.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

Настоятельно рекомендуем быть гражданам бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если же вам поступили подобные звонки, необходимо прервать разговор под любым предлогом либо без, после чего перезвонить родственникам. Обязательно обращайте внимание на номер телефона, с которого вам звонят.

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник криминальной милиции:

Недели две назад начались звонки, когда поднимает несовершеннолетний ребенок дома и ему говорят, что родители попали в ДТП и необходимо срочно собрать все деньги, которые есть дома, и передать курьеру. Поэтому в этом направлении в целях профилактики то же самое: прошу со своими несовершеннолетними детьми поговорить, довести эту информацию, что есть такие мошенники, которые звонят, могут представиться сотрудниками органов внутренних дел, Следственного комитета и так далее.