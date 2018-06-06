Сдать сессию, не выходя из дома, и создать бренд белорусского бистро: чему и как учат в Могилёвском университете продовольствия

Сколько всего можно приготовить из картошки? Студенты Могилёвского государственного университета продовольствия уж точно ответят, не раздумывая.

Специалисты своего дела на глаз могут и посолить, и поперчить. И даже пельменей на скорую руку налепят. И всё для победы в республиканском конкурсе.

В Минске прошли национальные соревнования WorldSkills. Конкурс профессионального мастерства – это хорошая площадка для поиска юных талантов. Более 300 учащихся по 37 профессиям. На площадке Футбольного манежа встретились молодые и талантливые ребята из всех регионов Беларуси, а также гости из России и Казахстана.

По итогам конкурса сформирована национальная сборная, которая представит нашу страну на международном чемпионате в Казани. Могилёвский государственный университет продовольствия – в числе лидеров.

Талант и мастерство студентов оценили в три медали высшей пробы.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Я пообщался с парнем, который, в своё время, стал призёром чемпионата в Бразилии. Сегодня ему предложили стать шеф-поваром одного из престижных ресторанов в Могилёве. И он совмещает работу шеф-поваром в этом ресторане, и параллельно занимается преподавательской работой. В том числе, работой в качестве эксперта на движении WorldSkills.

К сожалению, пока телевидение не способно передать эти ароматы. Но, возможно, именно студенты технологического факультета Могилёвского государственного университета продовольствия в скором времени решат и эту непростую задачу.

При условии, что коллеги по студенческой скамье не будут скупиться на угощения.

Егор Окунев, участник конкурса WorldSkills, студент УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

Я готовлю закуску из свёклы.

Делаю консоме из курицы с «колдунами». Делаю гарнир – картофельное пюре с мускатным орехом и сливочным маслом. И у меня будет пюре из сельдерея с небольшой хитростью, не буду раскрывать.

Как сохранить продукт без потери качества? Виктор Резниченко отвечает не задумываясь. Юноша – будущий специалист в области мясопереработки. ВУЗ так же, как и профессию, выбирал долго. Сегодня студент четвёртого курса строит планы на будущее и точно знает, как применить полученные знания на практике.

Виктор Резниченко, студент химико-технологического факультета УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

Как сохранить продукт, как продлить его свежесть, при этом сделав продукт безопасным для потребителя. В университете сегодня работает пять факультетов, работает и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров. В 2007 году на базе ВУЗа открыли и магистратуру.

Специалистов готовят по 10 специальностям. Студентам предлагают не только теорию, практику и участие в научных конференциях, возможности ребят кажутся безграничными. Воплотить в жизнь можно любую творческую идею: сконструировать робота-помощника или создать механизм, который позволит сохранить продукт без потери качества.

А самым активным предлагают зарубежные стажировки.

Наталья Рендаренко, студентка УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

Я была в Греции, недавно вернулась. И я очень благодарна университету за такую возможность. Система образования очень отличается от нашей. Там больше уклон на дистанционное образование. Здесь больше лекций и практик. Очень интересная практика у нас в университете – это интерактивные лабораторные работы. Когда мы узнаем непосредственно то, что мы будем проходить на практике, на предприятии. Например, несмотря на то, что я – экономист, я очень хорошо понимаю инженерную составляющую своей работы и смогу спокойно контактировать с технологом, с механиком на одном и том же уровне. Перенимать опыт зарубежных коллег и переходить на дистанционное обучение в университете давно готовы.

Сейчас студенты-заочники могут сдавать сессии, не выходя из дома.

На протяжении всего периода обучения им на помощь приходят педагоги, только вот общение проходит не в аудитории, как мы привыкли видеть, а через монитор компьютера. Так же можно сдать и тесты. А ещё для студентов, которые идут в ногу со временем, преподаватели разработали курс интересных медиалекций.

Анна Ветошкина, заместитель начальника учебно-методического отдела по методической работе УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

В нашем университете в процессе обучения студентов широко используются инновационные образовательные технологии. Так, внедрены в образовательный процесс виртуальные лабораторные работы и тренажёры, имитационные модели технологических процессов и оборудования, базы данных оборудования, обучающие и контролирующие программы, электронные учебники и электронно-методические комплексы.

Но и на этом останавливаться не планируют. На базе университета работает, пожалуй, единственная на постсоветском пространстве лаборатория, где студенты могут во время одного занятия изучать строение различных механизмов.

Таким образом, преподаватель консультирует каждого студента индивидуально. Виртуальная лаборатория – это место, где можно узнать всё о технологическом оборудовании пищевых производств. Место, где каждая деталь имеет значение.

Александр Иванов, профессор кафедры МАПП УО «Могилёвский государственный университет продовольствия», доктор технических наук:

Это оборудование позволяет каждому студенту проявить или выявить его полные возможности в обучении. Изучение каждой дисциплины подразумевает приобретение определённых навыков студентами. Каждый студент – индивидуален. И он навыки приобретает, исходя из своих способностей. Один запоминает всё сразу, другим надо с помощью слуха, зрения, мимики и так далее.

Эта система, которую мы показываем, позволяет использовать те качества и возможности студента, которыми он обладает. Впрочем, новые системы обучения внедряют и на занятиях по переработке продуктов. Здесь лаборатории также оснащены лучшим оборудованием.

Но главное, всё же – бесценный опыт и знания, которыми делятся педагоги.

Зоя Василенко, профессор УО «Могилёвский государственный университет продовольствия», член-корреспондент НАН Беларуси:

Мы ориентируемся на научные исследования, научные разработки, мы их используем в подготовке специалистов. Главная задача – мы их учим тому, чтобы они умели правильно обрабатывать продукты, готовить пищу. И научить этому можно, потому что сейчас у нас имеется и база, и преподавательский коллектив – у нас высококвалифицированные специалисты. Это позволяет нам максимально дать те знания, которые необходимы. Более 130 монографий, учебников и учебных пособий издали в стенах ВУЗа. За 45 лет опубликовали более 8 тысяч научных работ, получено более 500 авторских свидетельств на изобретения, патентов Беларуси и России. В производство внедрена почти тысяча разработок учёных университета.

Каждый выпускник ВУЗа – это успешный специалист. За 45 лет дипломы об успешном окончании университета получили более 20 тысяч человек. Билет во взрослую жизнь для многих из них стал счастливым. Могилёвский государственный университет продовольствия – это единственное высшее учебное заведение Республики Беларусь, где ведут подготовку инженеров-технологов, инженеров-механиков и экономистов для пищевой, перерабатывающей и химической отраслей промышленности.

В честь 45-летия провели торжественный приём. Поздравить Могилёвский государственный университет продовольствия с праздником приехали около ста гостей: бывшие выпускники-руководители предприятий общепита, зарубежные коллеги, представители республиканских концернов и местной власти. Лучшие преподаватели получили награды: грамоты, дипломы, премии, благодарности. От министерства образования университет получил 45 тысяч рублей на укрепление материальной базы. По тысяче – за каждый год работы. Бывший ректор Вячеслав Шаршунов стал почётным профессором. И самое главное – банкет для любимых преподавателей и выпускников, которые прославляют ВУЗ в разных уголках страны, приготовили сами студенты.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Главную оценку, конечно же, всем выпускникам и работникам университета даст именно та промышленность, те предприятия, для которых они готовят специалистов. Не менее важна и оценка родителей, самих выпускников. Из всех названных источников идут положительные отзывы о качестве подготовки специалистов в стенах этого университета.

Вячеслав Шаршунов, ректор УО «Могилёвский государственный университет продовольствия» (2003-2017 гг.):

Сегодня более 60% тех, кто определяет технический, технологический прогресс – это среди заместителей генеральных директоров, директоров по производству, главных инженеров, главных технологов – это наши выпускники.

Александр Забелло, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Я хочу пожелать институту процветания, удачи, успехов. Я всегда рад подставить плечо, тем более, ВУЗ мне, по-прежнему, помогает – он даёт мне великолепных выпускников. У меня только в самом аппарате концерна – 9 выпускников этого учебного заведения. На предприятиях – ещё 27 только специалистов: это и руководители, заместители руководителей, главные инженеры, главные технологи. Это люди, которые сегодня – «цвет» концерна. И которые сегодня создают благополучие концерна. Огромное спасибо университету. Мы всегда были вместе и, надеюсь, будем оставаться. Впрочем, тёплые слова звучат в адрес Могилёвского государственного университета продовольствия не только от белорусов.

Кольо Динков, ректор Пловдивского университета пищевой технологии (Болгария):

Мы осуществили очень много совместных мероприятий, связанных с учебной работой, с участием наших преподавателей в совместных научных проектах. Уровень качества образования в Могилёве не уступает качеству в Болгарии.

Асан Оспамов, заместитель генерального директора НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства (Казахстан):

Я думаю, у ВУЗа есть большие перспективы. И мы хотели бы с этим ВУЗом иметь в последующем хорошее сотрудничество. Студенты Могилёвского государственного университета продовольствия приняли участие в 12-ой международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых производств». Среди участников – представители 10 стран. Международный диалог позволяет не только говорить о технологии хлебопродуктов и холодильной техники, экологических и экономических проблемах в пищевой промышленности, но и применять знания на практике.

Никита Тужик, студент механического факультета УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

Мы работаем с новыми установками, новыми стендами. У нашего университета есть учебный филиал на производстве «Могилёвхимволокна», где регулярно проходят занятия, и условия максимально приближены к реальным. В университете работают 2 члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, 11 докторов и 100 кандидатов наук. К их мнению прислушиваются не только студенты. Работы педагогов цитируют во всех странах СНГ. В Могилёвском государственном университете продовольствия прошёл стартап-фестиваль национальной кухни.

Почти три десятка участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Гродно приехали в областной центр, чтобы побороться за кулинарное первенство. В каждой номинации выбрали трёх победителей, которые в сентябре представят свои идеи на студенческом фестивале в рамках белорусско-российского Форума регионов, который пройдёт в Могилёве, и где, возможно, ребята смогут найти инвесторов для реализации проектов.

Наталия Сивенкова, студентка УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

Мы придумали свой бренд. Мы надеемся, что он внедрится в белорусскую кухню. У него название «Антошкино лукошко». Мы надеемся, что наша белорусская кухня будет популяризироваться.

Реализовать эту идею так же, как и сотни других – у ребят хватает сил. Максим Киркор, ректор УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»:

Университет продовольствия – это связь и технологий, и оборудования, и продуктов. Всё это является разработками наших сотрудников – оборудование для предприятий пищевых производств. То есть, оно постоянно работает. На международных выставках, конкурсах мы получаем золотые и серебряные медали. Постоянно мы участвуем во всех конференциях, куда нас приглашают. В частности, ближайшая будет – наши друзья из Болгарии, Пловдивский университет. И постоянно – Украина, Россия – это традиционно уже. Гордится университет не только научными достижениями студентов. В копилке наград – и спортивные достижения. Студенты ВУЗа неоднократно поднимались на победные пьедесталы по вольной борьбе, каратэ, тхэквондо, армрестлингу и лёгкой атлетике. А в мае сборная университета по футболу привезла домой ещё один кубок – победу в региональном туре Республиканской студенческой футбольной лиги-2018. Золото здесь переливается разными оттенками. Но и на этом не спешат останавливаться.