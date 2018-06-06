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Беларусь и Вологодская область будут сотрудничать в рамках проекта «Здоровые города»

06 июня 2018 14:59
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Новости Беларуси. Беларусь и Вологодская область будут сотрудничать в сфере здравоохранения. Стороны намерены плотно работать по проекту «Здоровые города», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Вологодская область будут сотрудничать в рамках проекта «Здоровые города»-1

Его суть в комплексном подходе к улучшению качества жизни населения. Это строительство спортивных комплексов, создание «зеленых» зон отдыха, улучшение качества продуктов питания. Своим опытом в реализации проекта сегодня на международной конференции поделились представители российской делегации.

Беларусь и Вологодская область будут сотрудничать в рамках проекта «Здоровые города»-4

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Это уникальное объединение, которое развивается как в Республике Беларусь, так и у наших партнеров, друзей Российской Федерации, и по всему миру. Сегодня нам предоставилась уникальная возможность услышать развитие этого движения в городах и поселках Российской Федерации, а также рассказать о том, чего достигла Республика Беларусь. Это, прежде всего, 40 городов и поселков, которые объединяет одна цель – создание здоровой среды.

Беларусь и Вологодская область будут сотрудничать в рамках проекта «Здоровые города»-7

Батыр Бердыклычев, руководитель офиса ВОЗ в Беларуси:
На сегодняшний день в городах, по крайней мере, в Беларуси, согласно статистическим данным доля городского населения составляет 78 %. В каких условиях это население имеет возможность работать, отдыхать, какие продукты питания потребляет – это находится в ведении как медицинских работников, так и градоначальников. Поэтому этот межсекторальный подход в рамках программы «Здоровые города» очень важен.

Беларусь и Вологодская область будут сотрудничать в рамках проекта «Здоровые города»-10

Проект «Здоровые города» реализуется по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Он охватывает 55 стран и 1800 населенных пунктов. В Беларуси к нему подключены 40 городов.

# Экология # общество # Наталья Жукова # Батыр Бердыклычев # Фотофакт

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